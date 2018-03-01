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Фильм "Красный воробей": трейлер и сюжет триллера про российскую шпионку

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Красный воробей: трейлер и сюжет шпионского триллера
Красный воробей: трейлер и сюжет шпионского триллера / 24 Канал

"Красный воробей" (англ. Red Sparrow) – американский шпионский триллер режиссера Фрэнсиса Лоренса. Премьера в Украине состоялась 1 марта 2018 года. Лента рассказывает о российской шпионке (Дженнифер Лоуренс), которая должна соблазнить американского агента (Джоэл Эдгертон).

События фильма "Красный воробей" разворачиваются в Москве, где Доминика Егорова (Дженнифер Лоуренс) работает балериной Большого театра, которая во время работы неудачно падает и ломает голень. С такой травмой она больше никогда не сможет вернуться на сцену.

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Егоровой предложил ее дядя, который работал в спецслужбах, пройти краткий курс обучения в так называемой "Школе воробьев" – тайномй учреждении, где готовят особый вид шпионов. Они добывают информацию не убийством, а через постель. В обмен на это – ей предлагают найти лучшего врача для ее мамы. И Доминика согласилась.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилераКрасный воробей: трейлер и сюжет шпионского триллера

Но методы обучения в "школе" – зверские, садистские, унизительные и очень жестокие. Доминика не только прошла курс, но и стала лучшим Воробьем, которого только выпускала программа.

Пройдя курс молодого бойца и продемонстрировав серьезный талант по части обольщения, бывшая балерина приступает к своему первому заданию: выйти на американского агента Натаниэля Нэша и через него узнать имя того самого высокопоставленного информатора. Но вместо того, чтобы хладнокровно выполнить свою работу, Доминика влюбляется. А отношения между разведчиками угрожают безопасности обеих стран.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилераКрасный воробей: трейлер и сюжет шпионского триллера

Режиссер полностью проигнорировал современность и поместил своих героев в декорации прошлого – советского, европейского, "црушного". Особого внимания заслуживает интерьер квартиры Доминики Егоровой, выполненный в стиле богатого "совка", аналоговые телефоны, "Школа воробьев", в которой явно не слышали о том, что на дворе двадцать первый век.

Фильм является экранизацией одноименного романа Джейсона Мэтьюза, который в свое время был действующим агентом ЦРУ.

Червоний горобець: трейлер та сюжет шпигунського трилераКрасный воробей: трейлер и сюжет шпионского триллера

Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс. Также в фильме сыграли: Джоэл Эдгертон, Киран Хайндс, Джереми Айронс, Мэри-Луиз Паркер.

Красный воробей: трейлер смотреть онлайн

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Голливуд Дженнифер Лоуренс
Источник: 24 Канал
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