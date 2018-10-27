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      Красота – это принятие себя: Шарлиз Терон снялась в фильме Dior

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      Шарлиз Терон в рекламе J'adore the New Absolu от Dior
      Шарлиз Терон в рекламе J'adore the New Absolu от Dior

      Голливудская киноактриса Шарлиз Терон снялась в главной роли в рекламе нового аромата J'adore the New Absolu для французского бренда Dior. Став лицом аромата, звезда рассказала о своем понимании красоты и возраста женщины.

      Об этом Терон призналась в интервью изданию Harper's Bazaar UK.

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      С возрастом я поняла, что красота – это не то, что я видела в рекламных кампаниях, когда мне было 15. Это не один типаж, не один образ, не один цвет кожи. Это очень интересное и разнообразное понятие,
      – рассказала звезда.

      Шарлиз выросла в Южной Африке, где присутствует смесь различных культур. По словам актрисы, когда она шла по улице, чувствовала себя в меньшинстве.

      "Это дало мне осознание того, что я являюсь частью чего-то большего. Путешествия и встречи с людьми, которые отличаются от тех, с кем я росла, тоже сыграли свою роль. Думаю, этот опыт помог мне осознать, что мы все не можем быть одинаковыми", – подчеркнула она.

      шарліз терон
      Шарлиз Терон в рекламе J'adore the New Absolu от Dior

      Шарлиз Терон не соглашается, что старение – это "что-то плохое и надо избегать этого слова".

      "Общество до сих пор относится с женщинам так, будто после 40 они способны только заниматься садоводством... Но я не думаю, что к этому нужно относиться таким образом", – отметила актриса.


      Шарлиз Терон в рекламе J'adore the New Absolu от Dior

      По словам 43 летней актрисы, каждая женщина должна стать такой, какой она хочет быть.

      Если кто-то хочет краситься, пусть, если кто хочет сделать мышцы лица неподвижными, она также может сделать это. Однако больше всего в любом возрасте мне хочется быть самой собой, и понимать, что я достаточно хороша, чтобы называться самой красивой. Возраста не стоит стесняться. Нам всем нужен шанс принять себя, потому что в этом и заключается красота,
      – заявила Терон.

      Смотрите видео: Шарлиз Терон в рекламе J'adore the New Absolu от Dior

       

      Теги: LifeStyle Кино Мода Шарлиз Терон
      Источник: 24 канал
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