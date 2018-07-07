14:44
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ
Вєсті Кремля
21:57, 6 июля
Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин
Вєсті.UA
21:21, 6 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Красота и изысканность: появились эксклюзивные фото со свадьбы звезды "Звездных войн"

99 Читати новину українською
Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились 1 июля
Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились 1 июля / www.vanityfair.com

В минувшие выходные британская киноактриса Фелисити Джонс вышла замуж на режиссера Чарльза Гарда в английском замке Садели в графстве Глостершир. Церемония свадьбы состоялась 1 июля, однако новые фото появились только сейчас.

Именитое издание Vanity Fair показало эксклюзивные кадры с изысканной и семейной свадьбы звезды фильма "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" и 45-летнего режиссера. На свадьбе присутствовали ближайшие родственники и друзья пары, а также коллеги со съемочных площадок Фелисити – Эдди Редмейн и Том Хэнкс.

Читайте также: Актриса Фелисити Джонс вышла замуж: фото со свадьбы

Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

34-летняя невеста Джонс надела на свадебную церемонию скромное и нежное платье белого цвета с длинными рукавами и фату, а жених Чарльз примерил праздничный костюм с фиалковым галстуком.


Невероятная Фелисити Джонс

Фелисити Джонс

Читайте также: Свадебный бум: кто из звезд женился в минувшие выходные – яркий фотообзор

Эскиз свадебного платья Фелисити Джонс

Стоит напомнить, что Фелисити и Чарльз встречались в течение трех лет и в мае прошлого года мужчина сделал Джонс предложение женитьбы. Ранее у актрисы были отношения со скульптором Эдом Форниэлесом, с которым она прожила в гражданском браке около 10 лет. Для обоих молодоженов это была первая церемония бракосочетания.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сегодня, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2328
"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
сегодня, 08:38 "Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
Ольга Черненко 1132
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 июля, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 2085
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 июля, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 1078
Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
6 июля, 18:05 Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки
Настя Сукач 402
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук