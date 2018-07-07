Красота и изысканность: появились эксклюзивные фото со свадьбы звезды "Звездных войн"

В минувшие выходные британская киноактриса Фелисити Джонс вышла замуж на режиссера Чарльза Гарда в английском замке Садели в графстве Глостершир. Церемония свадьбы состоялась 1 июля, однако новые фото появились только сейчас.

Именитое издание Vanity Fair показало эксклюзивные кадры с изысканной и семейной свадьбы звезды фильма "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" и 45-летнего режиссера. На свадьбе присутствовали ближайшие родственники и друзья пары, а также коллеги со съемочных площадок Фелисити – Эдди Редмейн и Том Хэнкс.

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Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

34-летняя невеста Джонс надела на свадебную церемонию скромное и нежное платье белого цвета с длинными рукавами и фату, а жених Чарльз примерил праздничный костюм с фиалковым галстуком.



Невероятная Фелисити Джонс

Фелисити Джонс

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Эскиз свадебного платья Фелисити Джонс

Стоит напомнить, что Фелисити и Чарльз встречались в течение трех лет и в мае прошлого года мужчина сделал Джонс предложение женитьбы. Ранее у актрисы были отношения со скульптором Эдом Форниэлесом, с которым она прожила в гражданском браке около 10 лет. Для обоих молодоженов это была первая церемония бракосочетания.