Красота Новой Зеландии сквозь объектив фотографа: эффектные фото

Новая Зеландия – страна, которая удачно совместила экзотику с современной урбанистикой. Именно это показал молодой фотограф Крейг Лугсден, который посетил государство как турист.

Каждый турист, попадая в новую страну, начинает по-своему ее познавать. Кого-то больше привлекает архитектура, других – красота природа или колорит быта. Поэтому отдыхающие привозят различные снимки с отдыха.

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Фотограф Крейг Лугсден часто отправляется в экзотические страны, где делает удивительные снимки природы. Не обошел 22-летний турист и Новую Зеландию. Там парень показал, насколько страна может быть уютной как для пассивных туристов, так и для активных отдыхающих, которые любят экстрим.

"Страна, которая продолжает покорять. Вулканический северный остров предлагает побороть мощные волны, что даст вам чувство мира, города с переполненными улицами и горы, в которых можно убедиться, насколько мы крошечные в этом мире", – рассказал Крейг Лугсден.