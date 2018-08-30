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Красота заброшенного дома в Нью-Йорке ошеломила фотографа: невероятные снимки

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Красота заброшенных домов
Красота заброшенных домов / Соцсети

Фотограф Брайан Сансиверо случайно попал в заброшенный дом в штате Нью-Йорк. Мужчина заглянул за закрытую дверь помещения, которое выставили на продажу, и был поражен его красотой.

Брошенные дома стали своеобразным трендом в мире фотосъемки. Художники все чаще пытаются показать, насколько помещения сохраняют свою особенность после того, как люди оставляют их.

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Так, американский фотограф и блогер Брайан Сансиверо решил заглянуть в один дом в штате Нью-Йорк, который выставили на продажу. От увиденного художник обалдел, ведь неприметное внешне здание было чрезвычайно красивым. Кроме этого, в заброшенном доме хранились антикварная мебель и ценные вещи.

"Перед тем, как этот дом в штате Нью-Йорк выставили на продажу, он остался полностью заброшенным. Античное искусство, мебель, медицинское оборудование, тигровый коврик и ружья – это только некоторые из многих ценных вещей, лежащих в каждом отдельном помещении этого забытого здания", – рассказал Брайан Сансиверо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости США Путешествия
Источник: 24 Канал
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