Красота заброшенного дома в Нью-Йорке ошеломила фотографа: невероятные снимки
Фотограф Брайан Сансиверо случайно попал в заброшенный дом в штате Нью-Йорк. Мужчина заглянул за закрытую дверь помещения, которое выставили на продажу, и был поражен его красотой.
Брошенные дома стали своеобразным трендом в мире фотосъемки. Художники все чаще пытаются показать, насколько помещения сохраняют свою особенность после того, как люди оставляют их.
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Так, американский фотограф и блогер Брайан Сансиверо решил заглянуть в один дом в штате Нью-Йорк, который выставили на продажу. От увиденного художник обалдел, ведь неприметное внешне здание было чрезвычайно красивым. Кроме этого, в заброшенном доме хранились антикварная мебель и ценные вещи.
"Перед тем, как этот дом в штате Нью-Йорк выставили на продажу, он остался полностью заброшенным. Античное искусство, мебель, медицинское оборудование, тигровый коврик и ружья – это только некоторые из многих ценных вещей, лежащих в каждом отдельном помещении этого забытого здания", – рассказал Брайан Сансиверо.
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