Красота заброшенного дома в Нью-Йорке ошеломила фотографа: невероятные снимки

Фотограф Брайан Сансиверо случайно попал в заброшенный дом в штате Нью-Йорк. Мужчина заглянул за закрытую дверь помещения, которое выставили на продажу, и был поражен его красотой.

Брошенные дома стали своеобразным трендом в мире фотосъемки. Художники все чаще пытаются показать, насколько помещения сохраняют свою особенность после того, как люди оставляют их.

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Так, американский фотограф и блогер Брайан Сансиверо решил заглянуть в один дом в штате Нью-Йорк, который выставили на продажу. От увиденного художник обалдел, ведь неприметное внешне здание было чрезвычайно красивым. Кроме этого, в заброшенном доме хранились антикварная мебель и ценные вещи.

"Перед тем, как этот дом в штате Нью-Йорк выставили на продажу, он остался полностью заброшенным. Античное искусство, мебель, медицинское оборудование, тигровый коврик и ружья – это только некоторые из многих ценных вещей, лежащих в каждом отдельном помещении этого забытого здания", – рассказал Брайан Сансиверо.

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 28 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 23 Сер 2018 р. о 4:10 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 22 Сер 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 2 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 25 Лип 2018 р. о 5:02 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 12 Лип 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 8 Лип 2018 р. о 3:53 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 28 Чер 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 27 Чер 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 20 Чер 2018 р. о 5:15 PDT