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Красота заброшенных домов сквозь объектив фотографа: удивительные фото

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Не только современная архитектура и удивительные замки могут поражать своей красотой. Старые дома тоже хранят своеобразный уникальный уют и гармонию. Это доказала фотограф из Нидерландов.

Девушка, которая загадочно подписывает свое творчество именем "Наташа", опубликовала серию снимков заброшенных домов. Известно, что художник живет в городе Утрехт, в Нидерландах, поэтому, вероятно, заброшенные здания она нашла в этой стране.

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Своими снимками фотограф стремится показать, что заброшенные дома не умирают без жильцов, а получают своеобразный покой и уют. Пыль и грязь лишь подчеркивают их красоту, а старые вещи добавляют некой магичности зданиям. По словам художника, так она дает вторую жизнь домам, не давая их забыть.

"Я регулярно посещаю заброшенные места, чтобы зафиксировать прошлое на фото. Каждый раз я удивлялась тому, что вижу. Какая история у этого места? Почему этот загородный дом остался пустым? Иногда я могу найти историю или фотографию  дома, но часто мои вопросы остаются без ответа", – призналась девушка BoredPanda.

Теги: LifeStyle Путешествия Фотоновости Нидерланды
Источник: 24 Канал
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