13:31
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Блоги Ян Валетов
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Ян Валетов

      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского

      2394
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский.

      По поводу вчерашнего выдвижения нового кандидата в президенты. С точки зрения шоу – безупречно. С точки зрения уважения к институтам власти – дно. На пять минут раньше, на пять минут позже – и никаких вопросов! Но тут время и обстоятельства подобраны так, что не может не затронуть.

      Опять-таки, с точки зрения шоу – это круто. Все определяется эмоцией. Ненавидят – отлично. Любят – еще лучше. Трагедия, когда тебя не заметили. Все заметили? Вот и ладушки.

      Читайте также: Зачем нужна Революция

      Я вам гарантирую, избирательная компания гражданина Зеленского будет удачной, шумной и бесцеремонной. Невзирая на лица, титулы, общественное положение и ссылки на моральные устои – имея в руках главную кнопку страны, 100% узнавание и отсутствие политического бэкграунда, я бы тоже особо не церемонился.

      В принципе, в политике, любви и войне правил нет. Победа все легализует. Не допускаются только прямые фальсификации, остальное, вплоть до хунты, вполне укладывается в представления о допустимом. Представляю, как смеялся Путин над муками Кучмы о третьем сроке! Общество съест все, если с рук будет кормить победитель. Если Зеленский выиграет, а шансы его на победу весьма велики, то его выдвижение станет эталонным. Проиграет, и – тогда грубым нарушением субординации.

      В любом случае, начало положено.
      Можете быть уверены, противодействие от сторонников Порошенко начнется сегодня же.
      Год выборов стартовал. С чем нас всех и поздравляю.

      Читайте также: О правильном и неправильном Рождестве

      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук