Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону. Что это значит и как это поможет оккупированной части Украины – читайте дальше.

"Свободная экономическая зона, это не ноу-хау Кравчука. В 1993 году я принял решение создать свободную экономическую зону на Донбассе. Такая зона была создана, но из-за президентских выборов о ней забыли, а она уже начала действовать, а некоторые проекты уже даже начали организовываться", – сказал Кравчук в эфире 24 канала.

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"Мы говорим не только об оккупированной части Донбасса. Свободную зону создадут для Донецкой и Луганской областей в полном составе, это для того, чтобы их сшить, чтобы экономически люди почувствовали, что они в одной среде", – пояснил он.

По его словам, цель свободной экономической зоны – это создание свободного доступа и гарантия для инвестиций.

Почему сейчас нет пароля или сокращают инвестиции, потому что они (инвесторы – 24 канал) не верят в то, что в стране можно найти инвестиционную защиту. Позже будут создаваться различные условия, но это уже после того, как решат вводить экономическую зону. Когда это произойдет, то в законе о введении будут прописываться все очень возможные моменты, которые позволят принять немало инвестиций, создать условия специального управления в этой зоне,

– сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Он пояснил, что вводить экономическую зону не будут будут до тех пор, пока там продолжается война.

"Мы не говорим, что будем вводить экономическую зону пока там идет война. Имеется в виду, когда будет упорядочена ситуация на Донбассе, когда прекратится война, когда выведут войска и иностранное оружие из Донбасса, когда неподконтрольные территории станут подконтрольными и так далее", – отметил Леонид Кравчук.

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Первый президент Украины также отметил, что сейчас о его деятельности говорят много, однако, есть моменты, которыми он гордится.

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"Сейчас о Кравчуке говорят разное разные люди. Ищут все, что только можно, 65 лет я у власти, были и плюсы, и минусы. Но никто не может сказать о 2 важных моментах, которыми я горжусь. Первое – Кравчук не подписал ни разу, ни одного документа, который бы поставил Украину в сложное положение. Второе – ничего не могли найти, что касается коррупции, я ни копейки не взял из бюджета и никаких коррупционных системах не принимал участия. Так и здесь, я никогда не пойду на какую-то договоренность, и даже больше, подписать документы, которые будут угрожать суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности границ, то есть это для меня святые позиции. Они имеют международно-правовой характер, я стоял и буду стоять на этом. Эти вопросы не обсуждают и на повестке дня не относятся, потому что они уже за пределами "красной линии", – добавил он.