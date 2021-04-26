Кравчук: Їхати Зеленському у Москву на побачення до Путіна – несерйозно
Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітись на будь-якій території Донбасу. Водночас очільник Кремля покликав Зеленського до Москви. Така зустріч недопустима і зовсім несерйозна.
Источник:24 канал
Таку думку Перший Президент України Леонід Кравчук висловив у програмі "Між іншим". Він додав, що не варто забувати про агресію Росії та питання, задля якого і планується зустріч.
До теми Поки деталей немає, – У Кремлі відреагували на зустріч Путіна та Зеленського
Їхати Зеленському в Москву на побачення з Путіним, який організував агресію проти України і не хоче цього визнати – це несерйозно,
– заявив Кравчук.
За його словами, при плануванні таких подій завжди спочатку визначають порядок денний, а лише після цього – місце зустрічі.
"Якщо в порядку денному не буде питання досягнення миру на Донбасі та виведення з України російських окупантів – зустріч відбутися не може ніде", – сказав Кравчук.
Тоді виникає питання – що обговорювати?,
– наголосив перший президент України.
Він пояснив, що в України та Росії не може бути жодних двосторонніх відносин. "Які двосторонні відносини можуть бути з окупантом, яка веде війну проти України і загрожує розширенням війни? Якщо ми підемо на такі умови – це означає, що не поважаємо самі себе", – підсумував Кравчук.
Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Через загострення на Донбасі Зеленський звернувся до Путіна. Він запропонував очільнику Кремля "зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".
- Водночас Путін порадив Зеленському говорити з лідерами бойовиків. У такий спосіб Росія ще раз показує, що нібито не має жодного стосунку до війни.
- Путін також додав, що про розвиток двосторонніх відносин "Україна – Росія" президенти можуть поговорити, якщо Зеленський приїде у Москву.
Дивіться випуск програми "Між іншим" за 26 квітня 2021: відео
Поделиться новостью