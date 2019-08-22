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      Кравчук рассказал, как Россия после распада СССР противостояла развитию экономики в Украине

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      Кравчук рассказал, как Россия после распада СССР противостояла развитию экономики в Украине
      Кравчук рассказал, как Россия после распада СССР противостояла развитию экономики в Украине / Getty Images

      После распада Советского Союза Украина не могла наладить новые отношения, потому что Россия еще тогда этого не хотела. А поскольку все деньги тогда держали в Москве, Украина не могла быстро начать этап развития как самостоятельная страна.

      Такое мнение выразил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".

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      "Когда Советского Союза не стало, то разорвались связи, в том числе и финансовые, а новые мы так быстро не могли построить (связи между Украиной и другими странами, новые отношения, – 24 канал). Мы остались со сложной экономикой, что привело к серьезному кризису и инфляции", – заявил он.

      Кравчук вспомнил разговор с президентом СССР Ельциным, который говорил что Россия не имеет денег.

      Все деньги тогда печатались в Москве, Киев их не печатал. Мы получали определенную сумму денег для оборота внутри страны, а когда государство как единое (имеется в виду Советский Союз, – 24 канал) перестало существовать, то что нам делать с деньгами? Ельцин сказал, ну а что вы предлагаете? Я предложил установить переходный рубль, но он не согласился,
      – сказал первый президент Украины.

      Кравчук отметил, что в Москве понимали, что тогда часть национального дохода перейдет в республику. "И мы тогда будем вынуждены печатать купоны", - добавил он.

      Как украина вышла из состава СССР и обрела независимость: основные даты

      • Основные события, которые в итоге таки подарили нам независимость, случились в 1989-1991 годах. С 80-х годов позиции СССР сильно пошатнулись, империя проиграла гонку Штатам по вооружению, война в Афганистане и Чернобыльская катастрофа сильно подорвали мощь Союза.

      • Последний генсек Горбачев объявил реформу, более известную как "перестройка". Но перестраиваться было уже поздно. Подполье, почувствовав, что власть ослабила хватку, взялось активно продвигать идею развала СССР и предоставления независимости странам соцлагеря. С 90-го года одна за другой страны, которые входили в Союз, начинают выходить с протестами.

      • Пока Горбачев медленно обдумывал, что делать, и фактически вел к распаду СССР, 19 августа 1991 года произошла попытка государственного переворота, вошедшая в историю как "Августовский путч". Часть правящей элиты при поддержке силового блока хотела отстранить Горбачева от власти. Управлять страной должен был ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Это была последняя попытка спасти советскую империю.

      розпад СРСР незалежність акт про незалежність
      Украину всколыхнули протесты

      • В это время в Москве сопротивление ГКЧП возглавил тогдашний президент России Борис Ельцин. Среди борцов за демократию в Москве было и немало украинцев. Протестующие буквально перекрыли движение танков. 22 августа замысел мятежников провалился.

      • 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот документ дал нам возможность через год объявить собственную независимость. Через 2 дня после провала путча, 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Абсолютное большинство депутатов поддержало закон.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Леонид Кравчук СССР Деньги
      Источник: 24 канал
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