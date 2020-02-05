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      Кравчук снова выдал неоднозначное заявление на Кремль ТВ: на этот раз упрекнул декоммунизацию

      186 Читати новину українською
      Леонид Кравчук / "Украинская правда"

      Первый президент Украины Леонид Кравчук снова принял участие в пропагандистской передаче "60 минут", которая выходит на прокремлевском канале "Россия 1". На этот раз украинский политик комментировал тему декоммунизации в Украине. Он, в частности, предложил переписать соответствующий закон.

      Своими мыслями Кравчук поделился, когда пропагандисты упомянули снос последнего барельефа советскому маршалу Жукову в Одессе. Украинский политик отметил, что не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР.

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      К вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где указано, что символы СССР должно быть сняты или, так сказать, перенесены в архив. Закон надо выполнять или внести поправки в закон. Моя точка зрения,
      – отметил Кравчук.

      По его убеждению, поскольку народ Украины по-разному относится к декоммунизации и соответствующий закон не во всем является выписанным и не совсем соответствует интересам всего народа Украины, то было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы.

      В завершение Кравчук отметил, что эту тему следует решить цивилизованным образом, учитывая мнения народа.

      Смотрите видео заявления Кравчука о декоммунизации на российском пропагандистском ТВ

      Что известно о декоммунизации?
      Это процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, начался во времена распада СССР и активизировался во время ленинопада на Украине в период Революции достоинства.

      Верховная Рада приняла пакет законов, предусматривающих декоммунизацию 9 апреля 2015 года. 16 декабря 2015-го Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. После этого улицы в Украине начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.

      Декоммунизация не пришлась по душе 46 депутатам парламента 8-го созыва. Поэтому они пожаловались на закон в Конституционный Суд. Однако в июле 2019 года суд признал конституционным закон о декоммунизации.

      Что известно о предыдущем походе Кравчука на Кремль ТВ

      Произошло это на прошлой неделе – 28 января. Пропагандисты, как и в этот раз связались с Кравчуком с помощью видеосвязи. Хотя, судя по картинке, украинский политик не видел то, что происходит в студии. Во время эфира Кравчук, в частности, комментировал заявление Зеленского о роли России в начале Второй мировой войны. И поддержал позицию действующего гаранта.

      Господин Зеленский говорит о том, что Вторую мировую войну, которая началась после агрессии нацистской Германии в отношении Польши, спровоцировал заключенный союз между СССР и нацистской Германией. Гитлер и Сталин встретились во Львове – это же документ, и это не секрет. И пытались договориться,
      – подчеркнул Кравчук.

      Пропагандисты на такие слова отреагировали с удивлением, также они с иронией подчеркнули, что этот вопрос теперь должны изучить историки.

      Впоследствии Кравчук объяснил, что лично не видел архивного документа о встрече Сталина и Гитлера во Львове, а взял эту информацию из СМИ. Он добавил, что это уже задача журналистов и тех, кто печатает газеты, проверять информацию, которую они обнародуют.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Декоммунизация Российская пропаганда Леонид Кравчук
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