Про це заявив радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

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Чому цей закон потрібен

За словами Подоляка, олігархи та пов'язані з ними особи вже довгий час займають особливе положення в політиці та економіці України.

Вони не підлягали законові, фактично купували політиків, депутатів і суддів. Вони могли за допомогою своїх ресурсів шантажувати державу і вибивати для себе громадські ресурси. Тепер все це буде заблоковано,

– наголосив він.

Радник голови ОП уточнив, що запропонований Зеленським законопроєкт про деолігархізацію не є єдиним, який буде сприяти перетворенню олігархів у звичайних великих бізнесменів. Водночас Подоляк зауважив, що президентський законопроєкт радикально змінює традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Як пояснив Подоляк, декларуванню підлягатиме навіть сам факт контактів між олігархом і чиновниками, депутатами, суддями, володарями вищих військових звань, керівниками політичних органів.

Кожен з учасників таких контактів повинен буде подати декларацію про них – місце, час і зміст зустрічі. Тобто суспільство спочатку буде володіти інформацією про комунікації,

– додав радник голови ОП.

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Він констатував, що ще на етапі підготовки президентського законопроєкту про деолігархізацію проти нього вже оформилася коаліція. На думку Подоляка, це – "колишні депутати й експрокурори з особистим багатством, яке неможливо пояснити за законом". Радник голови ОП підсумував, що вони отримають негайну відповідь від держави.

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