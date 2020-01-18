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      Кража на 2 миллиона гривен: чиновник в Харьковской области присвоил деньги для ремонта дорог

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      Чиновник растратил почти 2 миллиона гривен, предназначенных для ремонта харьковских дорог / hk.npu.gov.ua

      Заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета подозревают в хищении почти 2 миллионов гривен. Речь идет о списании денег на капитальный ремонт дорог на проспекте Льва Ландау в Харькове.

      По версии следствия, чиновник совершил растрату в пользу частной компании в период с 2017 по 2019 годы. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Харьковской области.

      К теме: На Закарпатье чиновник нажился на ремонте дорог – фотодоказательство

      Что грозит чиновнику

      Полиция расследует дело по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

      Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


      Состояние дорог на проспекте Ландау в Харькове / фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Новости Украины Ремонт Коррупция Дороги Новости Харькова
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