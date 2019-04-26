Кража почти на миллион: в Одесской области иностранец ограбил авто неосмотрительной бизнесвумен

В селе Одесской области иностранец вынес из автомобиля местной бизнесвумен больше 800 тысяч гривен. За несколько дней успел эти деньги потратить. Правоохранители поймали ловкача и теперь ему грозит до 12 лет за решеткой.

Да, инцидент произошел в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области. Местная предпринимательница оставила свой автомобиль незапертым и пошла в магазин. Пока ее не было в автомобиль влез злоумышленник и украл мобильные телефоны, документы и деньги на сумму свыше 800 тысяч гривен.

Читайте также: Полиция принесла на брифинг 300 килограммов героина: фото и видео

Как только женщина поняла, что ее обокрали, – обратилась к правоохранителям. Полиции понадобилось несколько дней, чтобы найти вора. Им оказался гражданин одной из стран Восточной Европы. Разыскать его удалось в Одессе благодаря автомобилю, с помощью которого он скрылся с места преступления.



Грабитель в момент совершения преступления

За несколько дней мужчина успел продать похищенное имущество и потратить все украденные деньги. Пострадавшей вернули только украденные документы.

Сейчас против мужчины открыли уголовное производство по статье "Кража". За содеянное иностранцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Полиция задержала злоумышленника, который похитил более 800 тысяч гривен у предпринимательницы: видео