Кража шапок и оговорка Кличко: чем на форуме в Давосе запомнилась Украина

В течение 50 лет в Давос съезжаются самые влиятельные бизнесмены и мировые лидеры. Соучредителем форума был украинец Богдан Гаврилишин. Почему известные гости раз в год посещают горнолыжный курорт в Швейцарии и чем на форуме запомнилась Украина – читайте дальше.

В 2020 году от Украины на форум приехал и президент, и премьер-министр. Также еще 28 народных депутатов, среди которых представители каждой из фракций.

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Казусы украинцев на форуме в Давосе

Давос – дорогостоящий курорт. Однако ежегодно на неделю он превращается в самое влиятельное место. Лучшие экономисты, богатые бизнесмены и мировые лидеры съезжаются в Швейцарию. Не теряют возможности наведаться в Альпы и украинские политики.

В 2019 году Виталий Кличко также посещал форум. Тогда он не смог произнести слово "диджитализация" на английском языке.

В один из самых ярких скандалов экономического форума в 2019 году попал украинский политик Игорь Шевченко. В автомате с шапками он набрал с десяток синих головных уборов. После этого случая организаторы изменили правила. Теперь в одни руки дают одну шапку. У автоматов стоит человек, который это контролирует.



Шевченко в Давосе из автомата извлекает шапку / Фото: espreso.tv

Украинские звезды на экономическом форуме

Гостей в Давосе угощают традиционными блюдами, дизайнеры показывают вышиванки. А почтенную публику развлекают украинские звезды. Например, в 2019 году выступала Алина Паш.



Украинская певица Алина Паш в Давосе (2019)

Форум в Давосе в 2020 году: самое интересное

► Грета Тунберг

Экоактивистка выступила с привычными призывами уберечь природу. На мероприятие пришла пешком, преодолела 50 километров. Она является хедлайнером мероприятия, где в 2020 году акцентируют внимание на изменении климата. Вторит словам шведской школьницы и погода.

Я рассказала вам о том, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что просить людей паниковать из-за климатического кризиса – это очень опасная вещь. И для протокола: когда мы, дети, просим вас паниковать, мы не имеем в виду продолжать в том же духе,

– сказала Грета Тунберг.



Грета Тунберг в Давосе

► Дональд Трамп

Открытый оппонент Греты, президент США, в своей речи пообещал высаживать деревья, чтобы уберечь планету.

Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их предсказания относительно апокалипсиса. Это – не время для пессимизма. Это – время для оптимизма,

– заметил Дональд Трамп.

Президент США приехал на экономический форум искать инвесторов для американской экономики. Ради выступления в Давосе он пропустил заседание в сенате, где решали его судьбу. Там рассматривали импичмент.



Дональд Трамп на экономическом форуме

► Владимир Зеленский

Президент Украины, выступая на форуме в Давосе, заявил, что в Украине есть все, чтобы стать успешной. Не хватает только инвестирования. Он предложил мировому сообществу стать частью успеха страны, вкладывая в ее экономику свои деньги.

Мировая экономика находится на грани нового глобального кризиса и требует нового экономического чуда. А Украина – это то место, где случаются чудеса,

– отметил Зеленский.



Владимир Зеленский в Давосе / УП

Завершится форум в эту пятницу, 24 января. Организаторы ожидают, что его посетят около трех тысяч человек. Сотня из них – миллиардеры.

Что известно про форум в Давосе?Форум в Давосе 2020 начался 21 января и продлится до 24 января. Впервые в истории экономического форума, именно экологические проблемы заняли место среди пяти крупнейших мировых рисков. Среди них климатические катастрофы, потеря биоразнообразия и разрушение наземных и водных экосистем.



Главная миссия Всемирного экономического форума – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. На форум всегда приезжают одни из самых богатых людей мира и влиятельные политики.



В этом году в Давос съехались руководители 53 государств мира – в частности США, Германии и Украины. Также приехали миллиардеры из 36 стран мира – в частности Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс. Еще там будут генсек ООН, директор МВФ, президент Европейского центробанка и генеральный секретарь НАТО.