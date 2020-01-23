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      Кража шапок и оговорка Кличко: чем на форуме в Давосе запомнилась Украина

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      В течение 50 лет в Давос съезжаются самые влиятельные бизнесмены и мировые лидеры. Соучредителем форума был украинец Богдан Гаврилишин. Почему известные гости раз в год посещают горнолыжный курорт в Швейцарии и чем на форуме запомнилась Украина – читайте дальше.

      В 2020 году от Украины на форум приехал и президент, и премьер-министр. Также еще 28 народных депутатов, среди которых представители каждой из фракций.

      Читайте также: Давос-2020: чего ждать миру и Украине

      Казусы украинцев на форуме в Давосе

      Давос – дорогостоящий курорт. Однако ежегодно на неделю он превращается в самое влиятельное место. Лучшие экономисты, богатые бизнесмены и мировые лидеры съезжаются в Швейцарию. Не теряют возможности наведаться в Альпы и украинские политики.

      В 2019 году Виталий Кличко также посещал форум. Тогда он не смог произнести слово "диджитализация" на английском языке.

      В один из самых ярких скандалов экономического форума в 2019 году попал украинский политик Игорь Шевченко. В автомате с шапками он набрал с десяток синих головных уборов. После этого случая организаторы изменили правила. Теперь в одни руки дают одну шапку. У автоматов стоит человек, который это контролирует.

      Шевченко
      Шевченко в Давосе из автомата извлекает шапку / Фото: espreso.tv

      Украинские звезды на экономическом форуме

      Гостей в Давосе угощают традиционными блюдами, дизайнеры показывают вышиванки. А почтенную публику развлекают украинские звезды. Например, в 2019 году выступала Алина Паш.

      Аліна Паш у Давосі
      Украинская певица Алина Паш в Давосе (2019)

      Форум в Давосе в 2020 году: самое интересное

      ► Грета Тунберг

      Экоактивистка выступила с привычными призывами уберечь природу. На мероприятие пришла пешком, преодолела 50 километров. Она является хедлайнером мероприятия, где в 2020 году акцентируют внимание на изменении климата. Вторит словам шведской школьницы и погода.

      Я рассказала вам о том, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что просить людей паниковать из-за климатического кризиса – это очень опасная вещь. И для протокола: когда мы, дети, просим вас паниковать, мы не имеем в виду продолжать в том же духе,
      – сказала Грета Тунберг.


      Грета Тунберг в Давосе

      ► Дональд Трамп

      Открытый оппонент Греты, президент США, в своей речи пообещал высаживать деревья, чтобы уберечь планету.

      Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их предсказания относительно апокалипсиса. Это – не время для пессимизма. Это – время для оптимизма,
      – заметил Дональд Трамп.

      Президент США приехал на экономический форум искать инвесторов для американской экономики. Ради выступления в Давосе он пропустил заседание в сенате, где решали его судьбу. Там рассматривали импичмент.


      Дональд Трамп на экономическом форуме

      ► Владимир Зеленский

      Президент Украины, выступая на форуме в Давосе, заявил, что в Украине есть все, чтобы стать успешной. Не хватает только инвестирования. Он предложил мировому сообществу стать частью успеха страны, вкладывая в ее экономику свои деньги.

      Мировая экономика находится на грани нового глобального кризиса и требует нового экономического чуда. А Украина – это то место, где случаются чудеса,
      – отметил Зеленский.


      Владимир Зеленский в Давосе / УП

      Завершится форум в эту пятницу, 24 января. Организаторы ожидают, что его посетят около трех тысяч человек. Сотня из них – миллиардеры.

      Что известно про форум в Давосе?Форум в Давосе 2020 начался 21 января и продлится до 24 января. Впервые в истории экономического форума, именно экологические проблемы заняли место среди пяти крупнейших мировых рисков. Среди них климатические катастрофы, потеря биоразнообразия и разрушение наземных и водных экосистем.

      Главная миссия Всемирного экономического форума – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. На форум всегда приезжают одни из самых богатых людей мира и влиятельные политики.

      В этом году в Давос съехались руководители 53 государств мира – в частности США, Германии и Украины. Также приехали миллиардеры из 36 стран мира – в частности Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс. Еще там будут генсек ООН, директор МВФ, президент Европейского центробанка и генеральный секретарь НАТО.

      Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      22 января
      748
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Скандал Игорь Шевченко Виталий Кличко Давос 2020 Новости политики
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