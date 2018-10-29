Креатив на грани: мясную витрину в Фастове ярко оформили к Хэллоуину

В одном из супермаркетов Фастова мясную витрину креативно оформили к празднику Хэллоуина. Так, из разных мясных продуктов на витрине попытались выложить нечто похожее на человеческий организм.

Соответствующий снимок в сети обнародовала местная жительница Елена Шохалевич.

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Креативненько убраны витрины с мясом к Хэллоуину,

– написала она.

Снимок приобрел популярность в сети, его начали распространять и активно комментировать.

Люди разделились на два лагеря: на тех, кому понравилась богатая фантазия работников супермаркета и тех, кого такая композиция из мяса напугала.

"Черный юмор, конечно... Но, на самом деле, ну очень "креативненько", "Очень неприятный вид. Ужас", "Я бы с такой витрины не покупала. Противно", – пишут люди в сети.