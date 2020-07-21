На Одесчине памятник Ленину решили своеобразно "декоммунизировать". Его переодели в болгарского переселенца и в руки вручили виноградную лозу.

Метаморфоза с Лениным произошла недавно. Об этом на своей фейсбук-странице написал сооснователь проекта Декоммунизация.Украина Вадим Поздняков.

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Теперь памятников Ленину в Украине посреди открытой территории осталось только два.

Таким образом на открытых территориях в Украине осталось 2 памятника Ленину. В селах Калчева и Городнее Болградского района,

– написал Поздняков.

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В Сновске, который ранее назывался городом Щорс, памятник Ленину выгодно продали. Городской совет выставил его на аукцион и за памятник "вождю пролетариата" удалось заработать 375 тысяч 104 гривны. Деньги от его продажи местные жители планируют потратить на фонтан. Обустроят его там, где когда-то был монумент.

А вот на Полтавщине в городе Карловка произошло наоборот: местные пошли против декоммунизации и недавно восстановили бюст партдеятелю Николаю Подгорному. Во время декоммунизации в 2015 году его демонтировали, но не уничтожили, а оберегали. Через пять лет памятник самовольно вернули обратно.

Напомним. Закон о декоммунизации действует в Украине с 2015 года. Он запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, которые еще сохраняли советские названия, а также снесли памятники Ленину, Сталину и другим деятелям того времени.