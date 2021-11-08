Креативная школа для детей: поселок на Одесщине показал пример лучшего местного самоуправления

В Доброславе в Одесской области придумали и запустили конкурс для молодежи, от которого выиграла вся община. В частности, благодаря этому удалось воплотить в жизнь идею пейнтбольного клуба, уникальных спектаклей в детсаду и школы креативных профессий.

Воспитательница Доброславского детского сада Юлия Соболева проводит с детьми тематическое космическое занятие. В специально оборудованной комнате – телескоп, запуск космической ракеты и даже танцы с марсианами.

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Сказочные развлечения в детсаду поселка

Воспитательница Доброславского ДОУ "Теремок" Юлия Соболева рассказала, что в Украине есть переносные планетарии, однако космическая комната – только у них.

Соответствующую комнату в детсаду обустроили в 2020 году. В то же время в этом саду креативным способом могут происходить прогулки детей на свежем воздухе. Воспитательницы устраивают настоящие спектакли, переодеваясь в героев известных фильмов, на этот раз – из "Алисы в Зазеркалье".

Все персонажи – воспитательницы садика. Дети в восторге. Воспитательница детского сада Анна Островская рассказала, что придумали и сочинили сказочное развлечение они вместе с другими девушками-воспитательницами.

"Нам очень нравятся эти роли, любим себя раскрашивать, дарить детям яркие эмоции. Они очень любят что-то необычное, красивые костюмы. Когда лица раскрашиваем – они нас не узнают. Нашей целью было сделать хорошее настроение для детей", – сказала воспитательница Доброславского ДОУ "Теремок" Анна Островская.



Все персонажи спектакля для детей – воспитательницы / Скриншот из видео программы "Пліч-о-пліч"

Космическая комната, театральные костюмы, спортивный инвентарь и даже фасад заведения – все это благодаря победе в конкурсе молодежных проектов "Неравнодушные" от Доброславского поселкового совета.

Почему именно молодежь? Потому что, к сожалению, сейчас молодежь часто неактивна. Она больше занята компьютерами, гаджетами, они почти не общаются – все это традиционно является проблемой для всех общин. Мы решили немного изменить. Людмила Прокопченко Доброславская поселковая глава

Доброславская община – Одесская область, Одесский район – образована в 2020 году. Итого это 17 населенных пунктов, в которых проживает 15 тысяч человек.Конкурс молодежных проектов для местных властей – один из способов развивать свой край.

Поселковая глава добавила, что в Доброславе решили: молодежи надо дать мотивацию и привлечь ее к активной общественной жизни. Чтобы они почувствовали, что они нужны общине, что они реально что-то могут изменить в ней.

Как организовали конкурс

Поселковый совет разработал и утвердил правила и начал собирать заявки. Команда – не менее трех человек в возрасте до 35 лет. В то же время Людмила Прокопченко рассказала, что были опасения, что будет мало проектов. Или что они возьмутся, а потом скажут, что трудно.

Но страхи не оправдались. Желающих собралось 13 команд. Свои идеи они защищали на финальном отборе. Были и ярые активистки – они участвовали сразу в нескольких проектах.

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Важное правило конкурса: к участию в нем допускали команды хоть со всей страны. А вот воплощать проект нужно исключительно на территории Доброславщины. Команда-победитель – из соседнего города Южного. Тамошнее агентство устроило в Доброславе многомесячную школу креативных профессий для детей.

Это такое разрушение стереотипа, что дети из маленьких городков, поселков – они якобы идут (учиться – 24 канал) по каким-то шаблонным предпочтениям: на бухгалтера, на какие-то технические профессии. Наталья Темная Представитель креативной группы Dreams & Emotions

Наталья Темная рассказала, что деток хотели познакомить с чем-то новым, креативным, современным – и это:

визажисты;

гримеры для кино;

хореографы show dance;

блогеры;

маркетологи;

психологи;

дизайнеры одежды.

Визаж, дизайн, модельное дело – все могли попробовать себя в занятии по душе. Дети успели и пройти теорию и попрактиковаться. В один день была учеба, в другой – практика.



Дети могли попробовать себя в занятии по душе / Скриншот с видео программы "Пліч-о-пліч"

Дети рассказали, что научились создавать страницы в Instagram и их вести. В то же время интервью, репортажи, презентации – это стало для них не просто словами, а делом, которым можно заниматься.

За выигранные деньги детям закупили все расходные материалы: от тканей для пошива одежды до косметики для визажа.

Это была наша глубокая мысль, чтобы дети попробовали. Возможно, талантливые, интересные дети мечтали бы что-то такое сделать, но не каждая семья имеет на это средства. Наталья Темная Представитель креативной группы Dreams & Emotions

Идея пейнтбольного клуба

Авторы проекта радуются, что по завершении курса многие дети решили продолжить обучение в области креативных индустрий. Общий бюджет конкурса превысил 300 тысяч гривен. Спонсировал все замыслы местный бизнес.

Депутат районного совета и предприниматель Руслан Сиротюк рассказал, что ему по душе была тема "Открытия пейнтбольного клуба", поэтому познакомились с теми, кто придумал проект.



На участке была трава высотой примерно 70 сантиметров / Скриншот с видео программы "Пліч-о-пліч"

Так, не потратив ни гривны из местного бюджета, доброславская власть умудрилась сделать много добрых дел. Например, площадка для пейнтбола. Сама по себе она уже нешуточная радость для поселка. А если добавить сюда еще и уборку немалого куска территории неподалеку Доброслава – польза в квадрате.

Автор проекта по созданию площадки для пейнтбола Юрий Осняков вспомнил, что на том участке, который предложили для проекта – была трава высотой примерно 70 сантиметров.

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По словам Оснякова, на местности все было завалено кустами, были стихийные свалки. Работали там 4 месяца, вывезли примерно 14 грузовиков мусора. Далее смонтировали фигуры для игры и закупили инвентарь.

Как проекты создали в Доброславе

Так конкурс способствовал еще и развитию местного молодежного спорта и предпринимательства. Только за первый год доброславская молодежь создала столько проектов, что в одной программе и не покажешь, это:

экологические тропы для прогулок и отдыха;

сувенирную мастерскую;

клуб для людей почтенного возраста;

кинотеатр под открытым небом.

В 2020 году за ярмарку молодежных проектов Доброслав победил в конкурсе "Лучших практик местного самоуправления". В 2021 году – поселок вновь принимает заявки. А это значит, что впереди много инициатив, которые будут нести развитие, пользу и хорошее настроение неутомимой общине.