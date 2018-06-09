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Креативный директор Pixar покидает компанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах

17 Читати новину українською
Джон Лассетер покидает Pixar и Walt Disney Animation Studios
Джон Лассетер покидает Pixar и Walt Disney Animation Studios / nytimes.com

Джон Лассетер – главный креативный директор Pixar и Walt Disney Animation Studios – покинет обе компании к концу 2018 после обвинений в сексуальных домогательствах, которые появились в прошлом году.

Об этом сообщает The New York Times.

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С ноября 2017 года Лассетер находился в вынужденном отпуске после того, как он признал свои "ошибки". Тогда критики индустрии развлечений обсуждали возможность возвращения Лассетера в Pixar или все же Disney заставит его уйти в отставку.

У меня было много тяжелых разговоров в последнее время. Никогда не бывает просто после того, как вы сталкиваетесь с последствиями собственных ошибок, но это единственный способ учиться на них,
– писал Лассетер в сообщении в ноябре.

Лассетер был одним из первых сотрудников студии Pixar. Именно он является автором ролика о лампе, которая позже стала символом студии. Он был одним из главных авторов стилистики Pixar и продолжил руководить анимационным подразделением Disney после того, как компания купила Pixar в 2006 году.

Джон Лассетер является режиссером и создателем таких известных мультфильмов, как "История игрушек" и "Тачки". Также он продюсировал почти все хиты студии за последние 30 лет.

Смотрите видео: Pixar Animation Luxo Jr.

 

Теги: LifeStyle Новости США Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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