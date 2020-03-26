"Кредитные каникулы" в ПриватБанке для клиентов малого и среднего бизнеса: что известно

Государственный Приватбанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Инициатива будет действовать с 1 марта по конец мая 2020 года.

"Кредитные каникулы" ввели как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Стоит знать Во время карантина проценты по кредитам будут начислять, но платежи можно откладывать

В ПриватБанке добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.

Обратите внимание! Правительство на внеочередном заседании 25 марта приняло решение продлить общенациональный карантин до 24 апреля.

Что известно о финансовых упрощениях для украинцев из-за карантина

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что льготный режим обслуживания кредитов ("кредитные каникулы") – это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

От 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы во время карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.

Финансовые упрощения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала