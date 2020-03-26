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      "Кредитные каникулы" в ПриватБанке для клиентов малого и среднего бизнеса: что известно

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      Государственный Приватбанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Инициатива будет действовать с 1 марта по конец мая 2020 года.

      "Кредитные каникулы" ввели как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

      Стоит знать Во время карантина проценты по кредитам будут начислять, но платежи можно откладывать

      В ПриватБанке добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.

      Обратите внимание! Правительство на внеочередном заседании 25 марта приняло решение продлить общенациональный карантин до 24 апреля.

      Что известно о финансовых упрощениях для украинцев из-за карантина

      • Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что льготный режим обслуживания кредитов ("кредитные каникулы") – это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.
      • От 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы во время карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.

      банки кредити карантинФинансовые упрощения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Банки Кредит НБУ Приватбанк
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