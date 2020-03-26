"Кредитные каникулы" в ПриватБанке для клиентов малого и среднего бизнеса: что известно
Государственный Приватбанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Инициатива будет действовать с 1 марта по конец мая 2020 года.
"Кредитные каникулы" ввели как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Стоит знать Во время карантина проценты по кредитам будут начислять, но платежи можно откладывать
В ПриватБанке добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.
Обратите внимание! Правительство на внеочередном заседании 25 марта приняло решение продлить общенациональный карантин до 24 апреля.
Что известно о финансовых упрощениях для украинцев из-за карантина
- Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что льготный режим обслуживания кредитов ("кредитные каникулы") – это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.
- От 17 марта банкам запрещено начислять любые штрафы во время карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку на время карантинных мероприятий.
Финансовые упрощения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала