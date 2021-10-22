Люди, чьи родственники недавно умерли, рассказывают об опыте захоронения и об огромных очередях и в моргах, и в крематории.

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Договориться о кремации очень трудно

Местная Людмила рассказала, что ее мужа кремировали через 5 дней после смерти. Женщина добавила, что тест на коронавирус умершему так и не сделали. В графе о причине смерти написали "пневмония".

В морге к тому же большие очереди, много тел. Несколько дней Людмила ездила и ждала вскрытия, чтобы забрать свидетельство о смерти.

Еще один местный житель Дмитрий рассказал, что "окно" на кремацию его родственницы было лишь через 12 дней после смерти. Очереди в Харькове родные ждать не стали, решили воспользоваться услугой в Киеве. По словам Дмитрия, таких очередей на кремацию как в Харькове, в столице нет.

За кремацию в Харькове нам сказали цена 11 200 гривен, в Киеве — 15 тыс. гривен. Нам все получилось в 17 750 гривен. Видимо, это за скорость посредники берут, но что делать с телом, неизвестно,

– сказал местный.



Кремировать решили в Киеве / Фото

Один крематорий на восточные области

Количество кремаций с начала красной зоны значительно увеличилось. Об этом рассказал заведующий крематория Валерий Моисеев. Сколько тел сжигают за день – не говорит, но добавляет, что с пандемией работы стало больше в разы.

Харьковский крематорий предоставляет услуги не только жителям Харьковщины, сюда едут из Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой областей.

У нас есть определенное количество, которое мы можем принять, чтобы умерший лежал соответственно... Мы принимаем сейчас за 5-6 дней [после смерти]. Я понимаю, что людям это неудобно, но больше мы сделать ничего не можем, — говорит заведующий крематория.



Количество кремаций в Харькове увеличилось в разы / Фото Суспільного