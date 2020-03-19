Крематорий Бергамо не справляется с трупами: тела вывозят в другие города военными машинами

Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться. Поэтому из Бергамо в другие регионы Италии отправились военные машины для перемещения десятков гробов.

В Бергамо зафиксировали по меньшей менее 93 случая смерти от коронавируса, поскольку случаи продолжают неуклонно расти ежедневно, сообщает goqradio.com со ссылкой на информационное агентство Ansa.

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Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что истинное число смертей, связанных с коронавирусом, может быть больше, поскольку многие люди с соответствующими симптомами умерли перед тестированием.

Крематорий Бергамо, который работает на полную мощность, 24 часа в сутки, может кремировать 25 погибших. Понятно, что он не мог противостоять цифрам последних дней,

– заявил пресс-секретарь местной власти.

Гробы с телами умерших из Бергамо сейчас перевозят в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и ряде других городов.

После того, как тела будут кремированы, прах вернут в Бергамо.

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020

В понедельник журналисты Reuters были свидетелями двух похорон в час, в течение шести часов. Многих погибших не смогли похоронить, поскольку спрос слишком велик. Поэтому тела отвезли в часовню внутри церкви на кладбище.

Гробы уже заполнили два больничных морга и могильник кладбища.

Родственникам было разрешено въехать на кладбище, чтобы выразить свое уважение, но в ограниченном количестве и с рекомендованным количеством расстояния между собой, чтобы предотвратить распространение вируса.

Между тем ежедневный некролог местной газеты увеличился с 2 – 3 страниц до 10.

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В сети появилось видео, как итальянец листает некролог местной газеты Бергамо, который насчитывает именно 10 страниц.

Смотрите видео с некрологом газеты Бергамо:

#Italy:



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

В то же время экс-глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал на своей фейсбук-странице фото с военными машинами в Италии, перевозящими тела погибших от коронавируса.

"Так сложилось, что у нас с женой много друзей и знакомых в Милане и Бергамо. Разговоры с ними, как и это фото автомобилей с гробами, разрывают мне сердце", – написал Климкин.



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