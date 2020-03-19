12:11
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Крематорий Бергамо не справляется с трупами: тела вывозят в другие города военными машинами

      - Читати новину українською

      Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться. Поэтому из Бергамо в другие регионы Италии отправились военные машины для перемещения десятков гробов.

      В Бергамо зафиксировали по меньшей менее 93 случая смерти от коронавируса, поскольку случаи продолжают неуклонно расти ежедневно, сообщает goqradio.com со ссылкой на информационное агентство Ansa.

      К теме Коронавирус в Италии: за сутки умерло рекордное количество людей

      Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что истинное число смертей, связанных с коронавирусом, может быть больше, поскольку многие люди с соответствующими симптомами умерли перед тестированием.

      Крематорий Бергамо, который работает на полную мощность, 24 часа в сутки, может кремировать 25 погибших. Понятно, что он не мог противостоять цифрам последних дней,
      – заявил пресс-секретарь местной власти.

      Гробы с телами умерших из Бергамо сейчас перевозят в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и ряде других городов.

      После того, как тела будут кремированы, прах вернут в Бергамо.

      В понедельник журналисты Reuters были свидетелями двух похорон в час, в течение шести часов. Многих погибших не смогли похоронить, поскольку спрос слишком велик. Поэтому тела отвезли в часовню внутри церкви на кладбище.

      Гробы уже заполнили два больничных морга и могильник кладбища.

      Родственникам было разрешено въехать на кладбище, чтобы выразить свое уважение, но в ограниченном количестве и с рекомендованным количеством расстояния между собой, чтобы предотвратить распространение вируса.

      Между тем ежедневный некролог местной газеты увеличился с 2 – 3 страниц до 10.

      К теме В Италии начинают тестирование вакцины от коронавируса на животных

      В сети появилось видео, как итальянец листает некролог местной газеты Бергамо, который насчитывает именно 10 страниц.

      Смотрите видео с некрологом газеты Бергамо:

      В то же время экс-глава МИД Украины Павел Климкин опубликовал на своей фейсбук-странице фото с военными машинами в Италии, перевозящими тела погибших от коронавируса.

      "Так сложилось, что у нас с женой много друзей и знакомых в Милане и Бергамо. Разговоры с ними, как и это фото автомобилей с гробами, разрывают мне сердце", – написал Климкин.

      які симптоми коронавірусу як відрізнити від грипу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Евросоюз Европа Коронавирус Covid-19 Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Власть так и не поняла основной ошибки. Выводы после первого дня карантина
      Юрій Бутусов
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      18 марта , 19:47 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук