Граждане жаловались на возможное несоблюдение языкового законодательства. Заявления касались 25 украинских каналов.
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Больше всего обращений было относительно телеканалов "Украина", "Интер"и" 1 + 1". Через Секретариат уполномоченного по защите украинского языка проведет 5 проверок таких компаний:
- телерадиокомпании "Студия 1+1";
- телеканала "Интер";
- международной коммерческой телерадиокомпании ICTV;
- телеканала "МЕГА";
- телерадиокомпании "Украина".
Что угрожает каналам
По информации сайта уполномоченного по защите украинского языка, факты, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телеканалами языкового закона позволяют рассмотреть возможное применение санкций на отдельном заседании Совета национальной безопасности и обороны.
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Кроме того, отмечают, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не должен просто фиксировать правонарушения. Она должна иметь принципиальную позицию и официально рассмотреть на заседании вопрос о систематическом нарушении каналами действующего законодательства.
Что известно о "законе о языке"
- Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля 2019 года.
- Нормы закона, вступившие в силу в июле 2021 года, касаются сферы культуры. Речь идет о культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, публичном исполнении или публичном показе театральных представлений.
- Кроме того, нормы касаются музейного дела и художественных выставок, демонстрации фильмов в Украине, туристического и экскурсионного обслуживания, сферы книгоиздания и книгораспространения.