Граждане жаловались на возможное несоблюдение языкового законодательства. Заявления касались 25 украинских каналов.

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Больше всего обращений было относительно телеканалов "Украина", "Интер"и" 1 + 1". Через Секретариат уполномоченного по защите украинского языка проведет 5 проверок таких компаний:

телерадиокомпании "Студия 1+1";

телеканала "Интер";

международной коммерческой телерадиокомпании ICTV;

телеканала "МЕГА";

телерадиокомпании "Украина".

Что угрожает каналам

По информации сайта уполномоченного по защите украинского языка, факты, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телеканалами языкового закона позволяют рассмотреть возможное применение санкций на отдельном заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, отмечают, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не должен просто фиксировать правонарушения. Она должна иметь принципиальную позицию и официально рассмотреть на заседании вопрос о систематическом нарушении каналами действующего законодательства.

Что известно о "законе о языке"