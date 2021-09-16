Кремень пригрозил украинским каналам санкциями СНБО

16 сентября 2021 , 19:22

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Уполномоченный по защите государственного языка

Нормы Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся культуры, вступили в силу 16 июля 2021 года. За это время к уполномоченному по защите украинского языка поступило более 80 обращений.

Граждане жаловались на возможное несоблюдение языкового законодательства. Заявления касались 25 украинских каналов.

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Больше всего обращений было относительно телеканалов "Украина", "Интер"и" 1 + 1". Через Секретариат уполномоченного по защите украинского языка проведет 5 проверок таких компаний:

  • телерадиокомпании "Студия 1+1";
  • телеканала "Интер";
  • международной коммерческой телерадиокомпании ICTV;
  • телеканала "МЕГА";
  • телерадиокомпании "Украина".

Что угрожает каналам

По информации сайта уполномоченного по защите украинского языка, факты, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение телеканалами языкового закона позволяют рассмотреть возможное применение санкций на отдельном заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, отмечают, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не должен просто фиксировать правонарушения. Она должна иметь принципиальную позицию и официально рассмотреть на заседании вопрос о систематическом нарушении каналами действующего законодательства.

Что известно о "законе о языке"

  • Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля 2019 года.
  • Нормы закона, вступившие в силу в июле 2021 года, касаются сферы культуры. Речь идет о культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, публичном исполнении или публичном показе театральных представлений.
  • Кроме того, нормы касаются музейного дела и художественных выставок, демонстрации фильмов в Украине, туристического и экскурсионного обслуживания, сферы книгоиздания и книгораспространения.
Автор: Марія Масюк