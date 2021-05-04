На руководительницу Харьковской ОГА Айну Тымчук пожаловались из-за того, что она общается на русском языке во время выполнения рабочих обязанностей. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в случае дальнейших нарушений чиновницы будут рассматривать вопрос о соответствии занимаемой должности.

Ситуацию с Тымчук уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал в интервью изданию.

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Что будет с Тымчук из-за использования русского и в дальнейшем

Креминь уже обратился к главе Харьковской ОГА с просьбой предоставить разъяснения относительно общения на русском.

Если мы в течение года увидим нарушения со стороны этой чиновницы, то будем не только требовать выполнения законодательства, но и ставить вопрос о соответствии занимаемой должности,

– отметил языковой омбудсмен.

Он также добавил, что не отрицает, что в Украине еще остаются чиновники, которые используют не государственный язык, а русский. "Но надо понимать, когда это происходит, – в рабочее время или при бытовом общении", – уточнил Креминь.

По этому вопросу работает управление, в состав которого входят квалифицированные специалисты. Они контролируют каждый частный случай.

Нарушение Тымчук: детали

Во время одной из пресс-конференций Айна Тымчук не смогла высказать своего мнения на украинском. Это зафиксировала местная общественная организация и написала соответствующую жалобу-обращение.

Пока нет информации, исправилась ли руководительница Харьковской ОГА.

Кто такая Айна Тымчук

Более 10 лет Айна Тымчук работала в Днепропетровской ОГА – с 2000 по 2010 год. Впоследствии была помощницей мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Затем вернулась в Днепр, а в 2020 году – в Харьковскую мэрию.

В ноябре 2020 года Владимир Зеленский назначил его главой Харьковской обладминистрации.



Закон о языке в Украине: что он предусматривает / инфографика 24 канала

Обратите внимание! В Украине действует языковой закон, и в соответствии с ним все госслужащие должны общаться на украинском.