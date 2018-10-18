"Кременчуг" минимально победил "Днепр", "Ледяные Волки" одолели "Белый Барс"

В Херсоне матчем между лидерами турнирной таблицы "Днепром" и "Кременчугом" завершился десятый тур чемпионата Украины по хоккею чемпионата Украинской хоккейной лиги. Также в этом туре "Донбасс" уступил МХК "Динамо", а "Ледяные Волки" в Белой Церкви одержали волевую победу над "Белым Барсом".

"Днепр" – "Кременчуг" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Киселев (Хришпенс), 38:39. 0:2 Ворона (Савченко), 56:35. 1:2 Коляда (шестой полевой), 58:36

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Команды подтвердили статус лидеров чемпионата еще на старте поединка, когда во время всего первого периода команды равно боролись на каждом участке площадки и не давали противнику отличиться в своих воротах. Стоит отметить и блестящую игру голкиперов Олега Петрова и Никиты Гордюшина, которые надежно защищали свои владения, не позволяя открыть счет в матче.

Нули на табло оставались вплоть до конца второй двадцатиминутки, когда Николай Киселев все-таки смог воспользоваться ошибками херсонцев в обороне и отправить шайбу точно в верхний угол ворот Олега Петрова.

Третий период команды провели так же активно и напряженно, однако заброшенные шайбы болельщики увидели лишь под конец периода – сначала Алексей Ворона увеличил преимущество своей команды, а затем капитан "Днепра" Николай Коляда смог вернуть херсонцев в игру. Но дебютанту чемпионата не хватило времени и сил, чтобы перевести игру в овертайм.

Таки образом "Кременчуг" с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Днепр" с 25 баллами опускается на второе место.

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)

Шайбы: 1:0 Таран (Кочан – больш.), 24:29. 1:1 Микульчик (Овчинников), 26:17. 1:2 Н. Дворник (Федосов, Овчинников), 40:17. 1:3 Черемного (Федосов – больш.), 57:38

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Ранее команды уже играли матч между собой, и победа в той игре осталась за "Белым Барсом". Победа же в сегодняшней игре позволяла белоцерковцам выйти на 4 место в турнирной таблице, а "Ледяным Волкам" подняться с последнего места на строчку выше.

Первый период прошел в равной борьбе с небольшим преимуществом "барсов". Вторая двадцатиминутка была менее активной, зато результативной: в середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала у "Белого Барса" отличился Павел Таран, а через почти две минуты ответ прилетел от Сергея Микульчика.

На старте третьего периода "Ледяные Волки" вышли вперед благодаря точному броску Николая Дворника. "Белый Барс" активно шел в атаку в попытках отыграться, однако получил контратаку от Ивана Федосова, который отдал мастерский пас на Алексея Черемнова и тот установил итоговый счет встречи 1:3.

Победа в матче позволила "Ледяным Волкам" обойти "Белый Барс", и занять пятое место в турнирной таблице.

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