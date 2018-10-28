"Кременчуг" на выезде разгромил "Ледяных Волков"

В Киеве поединком между "Ледяными Волками" и "Кременчуг" завершился тринадцатый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

"Ледяные Волки" – "Кременчуг" 2:10 (1:4, 1:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 Киселев (Зайцев), 1:52; 0:2 Фурса (Зайцев, Киселев), 4:34; 1:2 Микульчик, 5:14; 1: 3 Фурса (Кришпенц – меньш.), 10:56; 1: 4 Ципнятов (Горлушко, Муртищев), 19:34; 1:5 Гриценко (Савченко, Ворона), 21:52; 1:6 Горлушко (Муртищев – больш.), 29:33; 1:7 Савченко (Толстушко, Кривошапкин), 31:34; 2:7 Боронило (Черемнов, Дворник – больш.), 33:28; 2:8 Ефимочкин (Муртищев), 38:26; 2:9 Фурса (Зайцев, Киселев), 42:18; 2:10 Кривошапкин (Полищук), 52:53

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Результат матча кременчужане решили еще на старте первого периода, забросив в ворота Никиты Глотова сразу 4 шайбы и получив более чем комфортное преимущество до самого конца встречи. Киевляне, в свою очередь, смогли ответить лишь точным броском Сергея Микульчика, который реализовал одну из немногочисленных атак "Волков".

Вторая и третья двадцатиминутки полностью повторили сценарий первой – кременчужане остро атаковали противника, заставляя команду Николая Сидорова только обороняться. Таким образом, за оставшиеся 40 минут встречи "Кременчуг" отправил в ворота киевлян еще 6 шайб, позволив ответить "Волкам" еще один раз – вторую шайбу киевского клуба забросил Игорь Боронило.

В этом поединке "горожане" полностью навязали свою игру противнику и по ходу встречи только наращивали свой прессинг. "Волкам", в свою очередь, довольно трудно было справляться с таким напором кременчужан и организовывать полноценные выпады на ворота Никиты Гордюшина. Отметим, что в составе кременчугской команды хет-триком отметился форвард Даниил Фурса.

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Разгромный счет 10:2, "Кременчуг" с 33 баллами закрепляется на первой строчке в турнирной таблице и утверждает статус уверенного лидера чемпионата, а киевляне с 7 набранными очками так и остаются на последнем месте.

Свои следующие матчи "Ледяные Волки" и "Кременчуг" сыграют уже 31 октября и 1 ноября соответственно. Киевляне 31 октября в 18:20 встретятся с МХК "Динамо", а 1 ноября в 18:45 кременчужане сыграют с "Белым Барсом".

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