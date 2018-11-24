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      "Кременчуг" разгромил "Динамо" в Харькове

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      "Кременчуг" разгромил "Динамо" в Харькове

      В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по хоккею между "Динамо" и "Кременчугом". Ранее команды встречались 21 ноября, и тот матч завершился победой "горожан" 5:1. Сейчас они забросили шесть шайб лишь в третьем периоде.

      Динамо – Кременчуг 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)

      Традиционно для встреч МХК "Динамо" и "Кременчуга", счет в матче открыли подопечные Александра Савицкого – отличился капитан команды Тимур Гриценко.

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      Во втором периоде команды обменялись "дуплетами": сначала харьковчане вышли вперед благодаря точным броскам Дмитрия Колядинского и Артема Кобикова, а затем статус-кво вернули кременчужане – Иван Ципнятов и Глеб Кривошапкин сделали счет 2:3.

      Третья двадцатиминутка стала провальной для команды Александра Сеуканда с самого начала. За первые 10 минут периода дубль оформил Иван Савченко и еще один гол забил Руслан Ефимочкин – "динамовцы" же ответили лишь шайбой Алексея Сиротенко. После этого шайба побывала в воротах Тимура Мамедова еще трижды – по очереди своими шансами воспользовались Тимур Гриценко, Виктор Тютченко и Алексей Ворона, причем последние два отличились в меньшинстве.

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      Таким образом, "Кременчуг" оформляет рекордную в нынешнем сезоне победу над МХК "Динамо" и увеличивает отрыв от "Днепра" до 7 очков. Харьковчане же не смогли приблизиться к "Белому Барсу", который занимает четвертую строчку. Они отстают на 6 баллов.

      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
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