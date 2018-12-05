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      "Кременчуг" в боевом матче победил "Днепр": видео голов

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      "Кременчуг" на выезде победил "Днепр"
      "Кременчуг" на выезде победил "Днепр" / УХЛ

      В матче-открытии 22-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" дома принимал лидера турнирной таблицы "Кременчуг". Сильнее оказались гости из Кременчуга.

      "Днепр" – "Кременчуг" 2:3 (0:2; 1:0; 1:1)
      Шайбы: 0:1 Ворона (Гриценко), 1:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвиенко, 59:20

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      Начало матча было за "горожанами". Гости активно прессинговали оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после асиста от Тимура Гриценко. "Днепр" продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов "щуки" отказываться не желали.

      Однако, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась во второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан. 2:0 после первого периода.

      Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении "Кременчуга". Под конец периода нападающий "Днепра" Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.

      Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе каждой из команд. В составе "Кременчуга" отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника "накрыть" себя и пробил в дальний угол ворот хозяев.

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      Под конец матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок "Днепра" точным броском поставил точку в матче. 3:2 в пользу "Кременчуга", лидер чемпионата отрывается от преследователей.

      Видеообзор матча Днепр – Кременчуг

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      Теги: Спорт ХК "Днепр" ХК "Кременчуг" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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