"Кременчуг" в боевом матче победил "Днепр": видео голов

В матче-открытии 22-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" дома принимал лидера турнирной таблицы "Кременчуг". Сильнее оказались гости из Кременчуга.

"Днепр" – "Кременчуг" 2:3 (0:2; 1:0; 1:1)

Шайбы: 0:1 Ворона (Гриценко), 1:10. 0:2 Савченко, 11:42. 1:2 Бондаренко, 36:25, 1:3 Тютченко, 48:02. 2:3 Матвиенко, 59:20

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Начало матча было за "горожанами". Гости активно прессинговали оппонентов, что вылилось в быстрый гол Алексея Вороны после асиста от Тимура Гриценко. "Днепр" продолжал слабо играть в обороне, но от создания моментов "щуки" отказываться не желали.

Однако, в середине первого периода шайба в воротах Олега Петрова оказалась во второй раз. Иван Савченко удвоил преимущество кременчужан. 2:0 после первого периода.

Вторая 20-минутка не была столь бескомпромиссной в исполнении "Кременчуга". Под конец периода нападающий "Днепра" Кирилл Бондаренко прекрасным броском дезориентировал кипера гостей, сократив отставание в счете до одного гола.

Во время третьего периода было заброшено по одной шайбе каждой из команд. В составе "Кременчуга" отличился Виктор Тютченко, который не дал защитникам соперника "накрыть" себя и пробил в дальний угол ворот хозяев.

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Под конец матча Филипп Матвиенко освежил обстановку в поединке. Новичок "Днепра" точным броском поставил точку в матче. 3:2 в пользу "Кременчуга", лидер чемпионата отрывается от преследователей.

Видеообзор матча Днепр – Кременчуг

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