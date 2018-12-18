"Кременчуг" в очередной раз одолел "Ледяных Волков" в матче УПЛ

В Киеве состоялся второй матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местными "Ледяными Волками" и "Кременчугом". Разница шайб по итогам пяти ранее сыгранных матчей составляла 53:9 в пользу "горожан", которые были явным фаворитом встречи.

"Ледяные Волки" – "Кременчуг" 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

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Переломным эпизодом первого периода стала 10 минута встречи, когда перелом ноги получил форвард "Ледяных Волков" Соломон Шапиро. Буквально сразу после этого Алексей Красильников и Алексей Ворона отправили по шайбе в ворота Никиты Глотова, и сделали преимущество "Кременчуга" достаточно комфортным.

Во втором периоде "Ледяные Волки" заметно активизировались в атаке и благодаря точным броскам Алексея Черемнова и Никиты Шабанова, смогли сравнять счет на табло. Однако, еще до второй сирены Виктор Тютченко, Кривошапкин Глеб и Иван Ципнятов вывели "горожан" вперед и довели счет на табло до 2:5.

В заключительной двадцатиминутке команды существенно сбавили скорость и остроту своих атак, но еще раз своим шансом у чужих ворот воспользовался Виктор Тютченко, установив окончательный счет 2:6 в пользу "Кременчуга".

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Напомним, что 20 декабря в 19:30 в рамках перенесенного 22-го тура УХЛ состоится встреча между МХК "Динамо" и "Донбассом".

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