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      "Кременчуг" в очередной раз одолел "Ледяных Волков" в матче УПЛ

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      "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков"
      "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков" / УХЛ

      В Киеве состоялся второй матч 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местными "Ледяными Волками" и "Кременчугом". Разница шайб по итогам пяти ранее сыгранных матчей составляла 53:9 в пользу "горожан", которые были явным фаворитом встречи.

      "Ледяные Волки" – "Кременчуг" 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

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      Переломным эпизодом первого периода стала 10 минута встречи, когда перелом ноги получил форвард "Ледяных Волков" Соломон Шапиро. Буквально сразу после этого Алексей Красильников и Алексей Ворона отправили по шайбе в ворота Никиты Глотова, и сделали преимущество "Кременчуга" достаточно комфортным.

      Во втором периоде "Ледяные Волки" заметно активизировались в атаке и благодаря точным броскам Алексея Черемнова и Никиты Шабанова, смогли сравнять счет на табло. Однако, еще до второй сирены Виктор Тютченко, Кривошапкин Глеб и Иван Ципнятов вывели "горожан" вперед и довели счет на табло до 2:5.

      В заключительной двадцатиминутке команды существенно сбавили скорость и остроту своих атак, но еще раз своим шансом у чужих ворот воспользовался Виктор Тютченко, установив окончательный счет 2:6 в пользу "Кременчуга".

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      Напомним, что 20 декабря в 19:30 в рамках перенесенного 22-го тура УХЛ состоится встреча между МХК "Динамо" и "Донбассом".

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      Теги: Спорт ХК "Ледяные Волки" ХК "Кременчуг" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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