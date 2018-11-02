"Кременчуг" в упорной борьбе победил "Белый Барс"

В Белой Церкви состоялся заключительный матч 14-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчуг".

"Белый Барс" – "Кременчуг" 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)

Шайбы: 0:1 Савченко (Бельский, Ворона), 15:53. 1:1 Арабов (Ружников, Логач), 16:50. 1:2 Севрюгин (Т. Гриценко) 26:50. 1:3 Савченко (Т. Гриценко, Ворона), 52:39

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Несмотря на то, что команды накануне матча занимали 5 и 2 места соответственно, и в целом "горожане" выглядели лидером встречи, игра была абсолютно равная. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – счет в матче открыл Иван Савченко, и ровно через минуту свой момент у чужих ворот реализовал Богдан Арабов.

Почти весь второй период команды провели в неполных составах: на двух "Белый Барс" и "Кременчуг" получили 11 малых штрафов. Трижды зрители увидели игру в формате 5х3, и одним из своих шансов воспользовались кременчужане – на 27-й минуте дебютную шайбу в УХЛ забросил Егор Севрюгин.

В середине третьего периода "Белый Барс" бросил все силы на атакующие действия, однако пропустил – Тимур Гриценко передачей "отрезал" голкипера, и Ивану Савченко оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Таким образом, "Кременчуг" возвращается на первое место в турнирной таблице, а вот "Белый Барс" отстает от 4 позиции уже на 4 очка.

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