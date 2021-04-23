Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет требовать, чтобы партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон, то есть общаются во время работы на русском.

Креминь рассказал, что 21 апреля на заседании сессии Харьковского городского совета Секретарь Совета, ряд депутатов и должностных лиц исполкома горсовета говорили на русском. Омбудсмен добавил, что местные чиновники нарушают языковой закон систематически.

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Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство...Очередная жалоба, которая поступила в наш адрес, также не останется без внимания. Будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные Законом,

– подчеркнул Креминь.

Как депутаты нарушают законодательство

Креминь отметил, что, когда чиновники при исполнении служебных обязанностей используют негосударственный язык, они нарушают не только статью 12 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

"В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые систематически нарушают нормы Закона и присягу", – добавил политик.

Кроме этого, уполномоченный также повторно обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы отменить решение Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Обратите внимание! 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля. Кроме того, сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский. К посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском, разве что если человек сам попросит обращаться к нему на другом языке.



Закон о языке / инфографика 24 канала