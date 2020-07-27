Россия не рассматривает возвращение в "Большую семерку", поскольку Кремль полностью доволен эффективностью формата "Большой двадцатки". Россию исключили из организации из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Большая двадцатка" лучше соответствует "современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", пишет ТАСС.

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По словам Пескова, лидер Кремля ни разу не выступал с инициативой, обращением или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия вновь присоединилась к работе G7.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что во время существования "Большой восьмерки" граппа планировала провести очередной саммит в Сочи. Однако участники отказались от приезда в Россию и с тех пор Владимир Путин якобы ни разу не инициировал какое-то восстановление.

Заметим, что в МИД Германии ранее заявили, что Берлин выступает против возвращения России в "большую семерку" до решения вопросов временной оккупации Крыма и Донбасса.

Что было раньше

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.

Американский лидер предложил расширить формат G7, вернув Россию. Он также предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.

В общем Трамп считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Мол, многое из обсуждаемого на саммите касается Владимира Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".

Против возвращения России выступают Великобритания, Канада и ЕС.