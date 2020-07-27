Кремль не собирается возвращаться в G7
Россия не рассматривает возвращение в "Большую семерку", поскольку Кремль полностью доволен эффективностью формата "Большой двадцатки". Россию исключили из организации из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "Большая двадцатка" лучше соответствует "современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире", пишет ТАСС.
Актуально Сенаторы США подготовили резолюцию против участия России в G7
По словам Пескова, лидер Кремля ни разу не выступал с инициативой, обращением или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия вновь присоединилась к работе G7.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что во время существования "Большой восьмерки" граппа планировала провести очередной саммит в Сочи. Однако участники отказались от приезда в Россию и с тех пор Владимир Путин якобы ни разу не инициировал какое-то восстановление.
Заметим, что в МИД Германии ранее заявили, что Берлин выступает против возвращения России в "большую семерку" до решения вопросов временной оккупации Крыма и Донбасса.
Что было раньше
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.
- Американский лидер предложил расширить формат G7, вернув Россию. Он также предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.
- В общем Трамп считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Мол, многое из обсуждаемого на саммите касается Владимира Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".
- Против возвращения России выступают Великобритания, Канада и ЕС.
Что известно о G7?
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Оргазизация существует с 1976 года. На форумах G7 в основном обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
Российскую Федерацию допустили ко встречам G7 на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и по 2014 группа работала как G8, то есть "Большая восьмерка". Уже в 2018 году РФ исключили из клуба из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.