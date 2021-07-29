Сам глава России Владимир Путин угрожает Украине далеко не небесными карами за нарушение доминирования Московского патриархата. Между тем Русская православная церковь в Украине, которая в нарушение украинских законов работает под названием УПЦ Московского Патриархата, как и 7 лет назад является инструментом российской гибридной агрессии.

К теме В Украину съезжается иностранный десант друзей РПЦ

Клирики УПЦ МП действовали в сотрудничестве с агрессором

С начала войны клирики Московского патриархата действовали в тесном сотрудничестве с агрессором. Во время оккупации Крыма священники уговаривали украинских военных сложить оружие, а иначе "будут прокляты".

С началом боевых действий на востоке московские попы укрывали в своих монастырях, в частности в Святогорской Лавре, боевиков, оружие. О чем есть очень много свидетельств.

Фильм-расследование об агентах РПЦ в Украине: смотрите видео 24 канала

Среди основных функций священников московского патриархата в гибридной войне против Украины эксперты называют:

пропаганду и внедрение российского политического порядка внутри украинского общества – не агрессия России, а "гражданская война", не оккупация Крыма, а "адіннарот", срыв мобилизации, потому что "русские нам братья, а враг сидит в Киеве", деморализация граждан Украины, которым навязывают комплекс вины за участие в отражении агрессии РФ;

дискредитация официальных властей в международных организациях путем распространения клеветы на действия Украины;

косвенные призывы к капитуляции Украины перед врагом через риторику "борьбы за мир" и отрицание самого существования украинской нации, которая якобы является частью "Русского мира".

В конце концов именно участие российского духовенства под прикрытием Московского патриархата в гибридной войне на стороне агрессора дало толчок к получению автокефалии Православной церкви Украины, отмечают эксперты. А вот политической воли навсегда решить проблему РПЦ в Украине не было как у предыдущего президента, так и у действующего.

Поэтому у Владимира Путина до сих пор под рукой разветвленная Всеукраинская разведывательно-диверсионная структура – УПЦ МП, а с ней и планы по захвату юго-востока Украины.

Американские аналитики и военные эксперты говорят, что российского оккупанта можно остановить только на реке Днепр. Левобережная Украина дальше находится под угрозой, потому что Путин и его военные стратеги грезят тем, чтобы сделать сухопутное сообщение оккупированного Крыма с РФ,

– рассказал религиозный эксперт, политолог Андрей Ковалев.

В зоне наибольшей опасности сразу 3 украинские области, которые граничат с оккупированными территориями:

Харьковская;

Запорожская;

Днепропетровска.

РПЦ имеет мощное лобби в органах местного самоуправления

Здесь до сих пор работают аж 7 епархий РПЦ в Украине. В каждой из областей РПЦ имеет мощное лобби в органах местного самоуправления. При каждой из епархий – боевые группировки, которые камуфлируются под общественные организации и оказывают силовую поддержку русской церкви.

Автор книги "Московский патриархат в Украине: Анатомия измены" Татьяна Деркач отметила, МП собирал годами вокруг себя различные парамилитарные, казачьи организации, связанные с ветеранами МВД и Афганистана. То есть все, что связано с силовым органами.

"Мы прекрасно знаем, что при каждом подобном учреждении были свои часовни московского патриархата. И понятно, что это было не просто так", – подчеркнула она.

Харьков Силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал Бойцовский клуб "Оплот". С началом войны он организовался в одноименный батальон – структурное подразделение армии террористов "ДНР". "Оплота" в Харькове давно нет, но остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ. Вплоть до своей смерти поддерживал РПЦ в Харькове городской голова Геннадий Кернес, которому способствовал и Порошенко, и Зеленский. Похожая ситуация и в Запорожье. Там так же закрывали и закрывают глаза на антиукраинскую деятельность местной епархии РПЦ и ее владыки Луки. Митрополиту простили произнесения анафемы настоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию, медийную атаку на Вселенского Патриарха Варфоломея, которого Лука назвал "апостолом сатаны и верноподданным дьявола".

Читайте также Как украинцы относятся к УПЦ МП и ее главе Онуфрию: результаты опроса

Запорожье

Не решена и проблема абсолютно пророссийской околоцерковной организации "Радомир", известной в Запорожье как "боевое крыло" Запорожской епархии УПЦ МП. Координирует боевиков непосредственно митрополит Лука. В 2018 году во время обысков на базе "Радомира" силовики изъяли незарегистрированное оружие и даже знаки отличия от Министерства обороны Российской Федерации.

Но даже после таких доказательств никто не запретил работу организации. Поэтому уже сейчас понятно, угроза повторения 2014 года в Запорожье точно никуда и не исчезла.

Здесь была очень высокая угроза создания "ЗНР". Потому что стратегически была необходима эта область. И мы до сих пор знаем, что есть напряжение над этим сухопутным проходом в Крым. Это Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и на Херсонщину. Чтобы был выход в Крым,

– отметил управляющий Запорожской епархией ПЦУ Фотий (Давиденко).

Днепр

Совсем другая ситуация в Днепре. Здесь так же клирики Московского патриархата выступали против Евромайдана, координировали работу пророссийских организаций и силовой структуры "Екатеринославского казацкого округа". Но в 2015 году город возглавил представитель проукраинского "Блока Петра Порошенко" Борис Филатов.

Никто не знал, где он находился до начала Революции Достоинства, но на патриотической риторике оседлал город-миллионник. Казалось, пророссийские силы никогда уже не получат второго шанса в Днепре. И как оказалось, Филатов – давний прихожанин московского патриархата, с отличием от самого Патриарха Кирилла, которую он получил в 2010 году.

Мэр Днепра Борис Филатов / Фото из Фейсбука городского головы

"В Днепре ни для кого не секрет, что господин Филатов является старостой прихода московской церкви. Поэтому, конечно, он с ними поддерживает очень тесные связи, все делает именно для московской церкви. И наоборот – против украинской церкви в Днепре", – отметил днепровский активист Геннадий Бутенко.

Сейчас Филатов демонстративно отмежевывается от своего церковного прошлого. Пытается подчистить любые упоминания об отличиях от Кирилла, рассказывают в Днепре. Но мэр-патриот до сих пор в тесном контакте с Русской Церковью.

Когда в воскресенье собирались люди, то попы московской церкви проводили среди верующих работу разъяснительную. Не публично, где-то так у тех, чтобы они поддерживали Филатова, потому что это правильный человек, правильный кандидат в мэры,

– сообщил Бутенко.

Сейчас Русская православная церковь в Днепре имеет мощные позиции, как и 10 лет назад. Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Затаились, но всегда готовы и казачки из "Екатеринославской казацкой округи". Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера – охранную компанию "Леон". Владелец которой – Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана.

В 3 областях сохраняется опасность повторения 2014 года

В каждом из 3 регионов сохраняется опасность повторения 2014 года. Потому что РПЦ имеет такие же сильные позиции, а подыгрывают ей руководители областных центров и областей. Между тем руководству государства стоит помнить, что Русская православная церковь в Украине – единственная действенная структура для Москвы, которая осталась после начала российско-украинской войны.

И демонстративное игнорирование сигналов из прифронтовых регионов может стоить государству как собственных территорий, так и общей политики и кризиса.