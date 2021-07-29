Кремль руками агентов РПЦ хочет повторить в Украине 2014 год: в опасности – 3 области

Очередная годовщина Крещения Руси – Украины состоялась в атмосфере усиления гибридной войны. Москва обостряет межконфессиональные противостояния, выводя во время пандемии тысячи людей на политические манифестации.

Сам глава России Владимир Путин угрожает Украине далеко не небесными карами за нарушение доминирования Московского патриархата. Между тем Русская православная церковь в Украине, которая в нарушение украинских законов работает под названием УПЦ Московского Патриархата, как и 7 лет назад является инструментом российской гибридной агрессии.

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Клирики УПЦ МП действовали в сотрудничестве с агрессором

С начала войны клирики Московского патриархата действовали в тесном сотрудничестве с агрессором. Во время оккупации Крыма священники уговаривали украинских военных сложить оружие, а иначе "будут прокляты".

С началом боевых действий на востоке московские попы укрывали в своих монастырях, в частности в Святогорской Лавре, боевиков, оружие. О чем есть очень много свидетельств.

Фильм-расследование об агентах РПЦ в Украине: смотрите видео 24 канала

Среди основных функций священников московского патриархата в гибридной войне против Украины эксперты называют:

пропаганду и внедрение российского политического порядка внутри украинского общества – не агрессия России, а "гражданская война", не оккупация Крыма, а "адіннарот", срыв мобилизации, потому что "русские нам братья, а враг сидит в Киеве", деморализация граждан Украины, которым навязывают комплекс вины за участие в отражении агрессии РФ;

дискредитация официальных властей в международных организациях путем распространения клеветы на действия Украины;

косвенные призывы к капитуляции Украины перед врагом через риторику "борьбы за мир" и отрицание самого существования украинской нации, которая якобы является частью "Русского мира".

В конце концов именно участие российского духовенства под прикрытием Московского патриархата в гибридной войне на стороне агрессора дало толчок к получению автокефалии Православной церкви Украины, отмечают эксперты. А вот политической воли навсегда решить проблему РПЦ в Украине не было как у предыдущего президента, так и у действующего.

Поэтому у Владимира Путина до сих пор под рукой разветвленная Всеукраинская разведывательно-диверсионная структура – УПЦ МП, а с ней и планы по захвату юго-востока Украины.

Американские аналитики и военные эксперты говорят, что российского оккупанта можно остановить только на реке Днепр. Левобережная Украина дальше находится под угрозой, потому что Путин и его военные стратеги грезят тем, чтобы сделать сухопутное сообщение оккупированного Крыма с РФ,

– рассказал религиозный эксперт, политолог Андрей Ковалев.

В зоне наибольшей опасности сразу 3 украинские области, которые граничат с оккупированными территориями:

Харьковская;

Запорожская;

Днепропетровска.

РПЦ имеет мощное лобби в органах местного самоуправления

Здесь до сих пор работают аж 7 епархий РПЦ в Украине. В каждой из областей РПЦ имеет мощное лобби в органах местного самоуправления. При каждой из епархий – боевые группировки, которые камуфлируются под общественные организации и оказывают силовую поддержку русской церкви.

Автор книги "Московский патриархат в Украине: Анатомия измены" Татьяна Деркач отметила, МП собирал годами вокруг себя различные парамилитарные, казачьи организации, связанные с ветеранами МВД и Афганистана. То есть все, что связано с силовым органами.

"Мы прекрасно знаем, что при каждом подобном учреждении были свои часовни московского патриархата. И понятно, что это было не просто так", – подчеркнула она.

Харьков

Силовую поддержку Харьковской епархии УПЦ МП оказывал Бойцовский клуб "Оплот". С началом войны он организовался в одноименный батальон – структурное подразделение армии террористов "ДНР". "Оплота" в Харькове давно нет, но остались пророссийские организации, всевозможные союзы советских офицеров, чью деятельность координирует местная епархия УПЦ.

Вплоть до своей смерти поддерживал РПЦ в Харькове городской голова Геннадий Кернес, которому способствовал и Порошенко, и Зеленский.

Похожая ситуация и в Запорожье. Там так же закрывали и закрывают глаза на антиукраинскую деятельность местной епархии РПЦ и ее владыки Луки. Митрополиту простили произнесения анафемы настоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию, медийную атаку на Вселенского Патриарха Варфоломея, которого Лука назвал "апостолом сатаны и верноподданным дьявола".

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Запорожье

Не решена и проблема абсолютно пророссийской околоцерковной организации "Радомир", известной в Запорожье как "боевое крыло" Запорожской епархии УПЦ МП. Координирует боевиков непосредственно митрополит Лука. В 2018 году во время обысков на базе "Радомира" силовики изъяли незарегистрированное оружие и даже знаки отличия от Министерства обороны Российской Федерации.

Но даже после таких доказательств никто не запретил работу организации. Поэтому уже сейчас понятно, угроза повторения 2014 года в Запорожье точно никуда и не исчезла.

Здесь была очень высокая угроза создания "ЗНР". Потому что стратегически была необходима эта область. И мы до сих пор знаем, что есть напряжение над этим сухопутным проходом в Крым. Это Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и на Херсонщину. Чтобы был выход в Крым,

– отметил управляющий Запорожской епархией ПЦУ Фотий (Давиденко).

Днепр

Совсем другая ситуация в Днепре. Здесь так же клирики Московского патриархата выступали против Евромайдана, координировали работу пророссийских организаций и силовой структуры "Екатеринославского казацкого округа". Но в 2015 году город возглавил представитель проукраинского "Блока Петра Порошенко" Борис Филатов.

Никто не знал, где он находился до начала Революции Достоинства, но на патриотической риторике оседлал город-миллионник. Казалось, пророссийские силы никогда уже не получат второго шанса в Днепре. И как оказалось, Филатов – давний прихожанин московского патриархата, с отличием от самого Патриарха Кирилла, которую он получил в 2010 году.

Мэр Днепра Борис Филатов / Фото из Фейсбука городского головы

"В Днепре ни для кого не секрет, что господин Филатов является старостой прихода московской церкви. Поэтому, конечно, он с ними поддерживает очень тесные связи, все делает именно для московской церкви. И наоборот – против украинской церкви в Днепре", – отметил днепровский активист Геннадий Бутенко.

Сейчас Филатов демонстративно отмежевывается от своего церковного прошлого. Пытается подчистить любые упоминания об отличиях от Кирилла, рассказывают в Днепре. Но мэр-патриот до сих пор в тесном контакте с Русской Церковью.

Когда в воскресенье собирались люди, то попы московской церкви проводили среди верующих работу разъяснительную. Не публично, где-то так у тех, чтобы они поддерживали Филатова, потому что это правильный человек, правильный кандидат в мэры,

– сообщил Бутенко.

Сейчас Русская православная церковь в Днепре имеет мощные позиции, как и 10 лет назад. Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Затаились, но всегда готовы и казачки из "Екатеринославской казацкой округи". Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера – охранную компанию "Леон". Владелец которой – Михаил Кошляк, депутат областного совета от ОПЗЖ и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана.

В 3 областях сохраняется опасность повторения 2014 года

В каждом из 3 регионов сохраняется опасность повторения 2014 года. Потому что РПЦ имеет такие же сильные позиции, а подыгрывают ей руководители областных центров и областей. Между тем руководству государства стоит помнить, что Русская православная церковь в Украине – единственная действенная структура для Москвы, которая осталась после начала российско-украинской войны.

И демонстративное игнорирование сигналов из прифронтовых регионов может стоить государству как собственных территорий, так и общей политики и кризиса.