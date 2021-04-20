Кремль знайшов лазівки, – Кулеба заявив, що нинішніх санкції для Росії є недостатньо
Росію потрібно демотивувати від подальших агресивних кроків щодо України. Водночас нинішніх санкції проти держави-окупанта є недостатньо.
Источник:24 канал
В Європейському Союзі необхідно почати дискусію щодо запровадження нових заходів проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних медіа.
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Кулеба: Санкцій проти Росії є недостатньо
За його словами, Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому їх – недостатньо.
Персональні санкції, запроваджені в останні роки, – це добре. Вони роблять свою роботу, але їх недостатньо для того, щоб демотивувати Росію від подальших агресивних кроків,
– зазначив Кулеба.
Він зауважив, метою міністерства закордонних справ є передати іншим представникам відомств у ЄС, аби вони переглянули можливість впровадження нових санкцій проти Росії.
Брифінг для іноземних ЗМІ: дивіться відео
Міністр наголосив: "Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що вона боїться економічних санкцій".
Санкції США проти Росії: що відомо
- Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена 15 квітня 2021 року ввела нові санкції проти Росії.
- Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році.
- Відомо, що обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також – 6 російських технологічних компаній.
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