Росію потрібно демотивувати від подальших агресивних кроків щодо України. Водночас нинішніх санкції проти держави-окупанта є недостатньо.

В Європейському Союзі необхідно почати дискусію щодо запровадження нових заходів проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних медіа.

Читайте також Кулеба хотів поговорити з Лавровим: йому порадили дзвонити на Донбас

Кулеба: Санкцій проти Росії є недостатньо

За його словами, Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому їх – недостатньо.

Персональні санкції, запроваджені в останні роки, – це добре. Вони роблять свою роботу, але їх недостатньо для того, щоб демотивувати Росію від подальших агресивних кроків,

– зазначив Кулеба.

Він зауважив, метою міністерства закордонних справ є передати іншим представникам відомств у ЄС, аби вони переглянули можливість впровадження нових санкцій проти Росії.

Брифінг для іноземних ЗМІ: дивіться відео

Міністр наголосив: "Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що вона боїться економічних санкцій".

Санкції США проти Росії: що відомо