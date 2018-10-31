Кремль должен прекратить грубую агрессию в отношении Украины, – Порошенко об итогах Совбеза ООН

Президент Украины Петр Порошенко получил поддержку, которую выразили Киеву во время последнего заседания Совета Безопасности ООН. По его словам итоги мероприятия чрезвычайно показательны и красноречивы, а также демонстрируют мощную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставок российского оружия и техники на оккупированную территорию, а также прекратить обструкцию минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они – незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности,

– подчеркнул политик.

Кроме того, Порошенко поблагодарил международных партнеров и руководство Секретариата ООН "за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительной агрессии".

"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали длительную международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества", – подытожил Порошенко.

Напомним, во время заседания Совбеза ООН осудили не только агрессию Кремля в Украине, а и так называемые "выборы" на Донбассе, которые должны состояться 11 ноября.