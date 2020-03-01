Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Россия не имеет шансов в Сирии, кто может занять кресло премьер-министра и стоит ли ехать в Италию.

1. Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться







Стратегічне положення російського угруповання в локальній війні з Туреччиною абсолютно незахищене.



Що відбулося в Сирії між Росією та Туреччиною – деталі тут!

2. Кастинг стартував: хто може зайняти крісло прем'єр-міністра







Олексій Гончарук подасть у відставку сам в будь-який момент, коли про це скаже президент.



Більше про Олексія Гончарука – шукайте тут.

3. Спалах коронавірусу в Італії: їхати чи відміняти відпустку?







Коронавірус дістався старої Європи – просто "з учора на сьогодні" в Італії були зачинені на карантин 12 населених пунктів, скасовано святкування славетного карнавалу в Венеції.



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4. Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ









Світові ринки лихоманить. Вони злякалися вірусу. При цьому, інвестори і спекулянти досить цинічні, щоб не переживати з приводу звичайного грипу і того факту, що від нього може померти трохи більше людей, ніж при стандартних зимових сезонних епідеміях.



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5. Хто придумав українців? Урок історії від Путіна







Можна було б подумати, що за час свого перебування на посаді президента Росії Путін повірив у свою місію правителя, став вивчати історичні книги і, нарешті, отримав можливість поділитися набутих знань з людьми.



Розвінчуємо міфи російської пропаганди – читайте!

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