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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели

      -
      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Россия не имеет шансов в Сирии, кто может занять кресло премьер-министра и стоит ли ехать в Италию.

      1. Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться

      Росія турчинна

      Стратегічне положення російського угруповання в локальній війні з Туреччиною абсолютно незахищене.

      Що відбулося в Сирії між Росією та Туреччиною – деталі тут!

      2. Кастинг стартував: хто може зайняти крісло прем'єр-міністра

      гончарук

      Олексій Гончарук подасть у відставку сам в будь-який момент, коли про це скаже президент.

      Більше про Олексія Гончарука – шукайте тут.

      3. Спалах коронавірусу в Італії: їхати чи відміняти відпустку?

      коронавірус в Італії

      Коронавірус дістався старої Європи – просто "з учора на сьогодні" в Італії були зачинені на карантин 12 населених пунктів, скасовано святкування славетного карнавалу в Венеції.

      Ще більше матеріалів про коронавірус.

      4. Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ


      коронавірус біржі

      Світові ринки лихоманить. Вони злякалися вірусу. При цьому, інвестори і спекулянти досить цинічні, щоб не переживати з приводу звичайного грипу і того факту, що від нього може померти трохи більше людей, ніж при стандартних зимових сезонних епідеміях.

      Більше матеріалів від Сергія Фурси.

      5. Хто придумав українців? Урок історії від Путіна

      путін бреше

      Можна було б подумати, що за час свого перебування на посаді президента Росії Путін повірив у свою місію правителя, став вивчати історичні книги і, нарешті, отримав можливість поділитися набутих знань з людьми.

      Розвінчуємо міфи російської пропаганди – читайте!

      Читайте також: Зеленський хоче оновити уряд: чи знайдеться в ньому місце для Тігіпка

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Алексей Гончарук Публикации Владимир Зеленский Российская пропаганда Владимир Путин
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