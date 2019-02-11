Кремлевская пропаганда разыгрывает против ПЦУ "этническую карту"

В частности, в Одесской области плотной пропагандистской обработке подвергаются болгарские общины, причем под очень интересной исторической заправкой.

Так, на просторах одесского телевизионного вещания имеется такой телеканал как "ГЛАС", генеральным директором которого является Елена Евдокимова (также являющаяся соучредителем ООО "Телерадиокомпания "Прайм-тайм", "Страна Советов" и "Одесса Интернэшнл") связанная с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым. При этом регулярно в эфире данного канала выходит цикл религиозных новостей "ТЕО", осуществляемого Московским экзархатом.

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Через выпуски этих новостей проводится не только прямая пропаганда нарративов Данилова монастыря (обитель патриарха Кирилла), но и демонстрация того, какая проводится обработка сельского населения с учетом его этнической специфики.

В частности, в одном из выпусков этого блока религиозных "новостей" жители села Кулевча (Саратского района Одесской области) заявили о том, что они не поддерживают "раскола" церкви. Также они добавляют, что турки гнобили их предков, а теперь они должны предавать церковь своих предков ради турков? Нонсенс и беспредел!

В данном послании явно чувствуется обработка представителей Московского экзархата, которые манипулируют и дезинформируют прихожан в церкви, расположенной в селе, где 96% жителей – этнические болгары. А, как известно, в основном болгары, компактно проживающие в Одесской области, это бежавшие в прошлом из Болгарии от ига Османской империи. То есть, на генетическом уровне, для среднестатистического болгара турок – это враг.

При этом явно никто не разъяснил жителям Кулевчи, а их общих знаний явно в этом плане не хватает, для осознания того, что Константинополь, он же Стамбул, это одна из колыбелей (если не главная) Христианства. И Фанар – это резиденция Константинопольского патриарха, первого среди равных в сообществе православных поместных церквей. Кстати, нынешний Патриарх Варфоломей по этническому происхождению – грек.

Таким образом, кремлевская пропаганда через свой религиозный филиал пытается внести раздор и вражду внутри диаспор компактно проживающих на территории Украины. Используя при этом этническую специфику и, чего уж таить, провалы в знаниях определенных слоев населения.

Подкрепляют данный эффект телеканалы, находящиеся во служении представителей власти отнюдь не проукраинских взглядов. Тем самым, происходит насаждение нарративов о "расколе" ничего общего не имеющих с реальностью и весьма далеких даже от истерической действительности. Но это продолжает происходить при явном пособничестве названных выше структур, ресурсов и лиц.