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      Кремлевская провокация против Украины в Сирии

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      Контейнеры для хранения оружия массово поражения
      Контейнеры для хранения оружия массово поражения / 5.ua

      На территории Сирии были замечены контейнеры для хранения оружия массово поражения. Что интересно, на контейнерах была размещена маркировка с пометкой "Ukraine".

      Однако при детальном изучении фотоснимков экспертами группы "Информационное сопротивление" был сделан вывод, что контейнеры не только обладают маркировкой, которая в Украине никогда не использовалась, но и сами по себе являются объектами кустарного производства.

      Собственно, возникает вопрос, что же это такое было, и откуда растут ноги у данных контейнеров?

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      Хотелось напомнить, что на протяжении долгого времени российская пропаганда всячески пытается связать Украину с террористами ИГИЛ, периодически осуществляя вбросы о том, что либо украинцы воюют в составе этой террористической организации, либо сами террористы ИГИЛ принимают участие в войне на Донбассе на стороне ВСУ. Однако все эти попытки тщетны и не находят поддержки на Западе, где регулярно публикуются отчеты констатирующие неизменное количественное лидерство "российских легионеров" в составе ИГИЛ.

      Между тем, дискредитация Украины в глазах Западных партнеров и международного сообщества не дает в Кремле покойного сна. На этом фоне, российская пропаганда в конце прошлого года запустила информационную волну о том, что на Донбассе готовится применение химического оружия ВСУ. Причем, вброс осуществлялся в лучших традициях сирийских фейков, неоднократно применяемых режимом Асада для дискредитации повстанческого движения.

      В частности, в 2013 году власти Сирии сообщали об изъятии у повстанцев 281 бочки с химическими веществами, которых бы хватило, чтобы отравить всю страну. Правда, эти бочки так и не были предъявлены как доказательство, не в видео, не в фото формате. В свою очередь, сирийские власти регулярно применяли химическое оружие, против собственного же народа.

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      Видимо, по той же проторенной дорожке решили пойти и марионетки Кремля на Донбассе, истерично рассказывающие и прибывающих на станцию Красногоровки эшелонов с химическим оружием. Хотя сама станция на самом деле заброшена с начала вторжения России в Украину. В итоге, фейк не выдерживал и малейшей критики, рассыпаясь на глазах, но совсем другое дело Сирия.

      Осуществить провокацию в Сирии, стране, власти которой находятся под контролем Кремля, намного проще. При этом использовать некие контейнеры с маркировкой "Ukraine", для последующей дискредитации Украины.

      Вспоминая все ту же пресловутую ИГИЛ, стоит отметить, что после того как США объявили об уходе с курдских территорий и курды пошли на договор с Асадом (читай Россией), YPG стали регулярно брать в плен террористов ИГИЛ представляющихся гражданами Украины, правда, имеющими кавказские и азиатские имена.

      А потому, совершенно не удивлюсь, если странные контейнеры, будут после очередной атаки по гражданскому населению или солдатам Асада, которых их "лидеру" не жалко, представлено как доказательство не в пользу Украины.

      Собственно, методы Кремля оригинальностью не отличаются. Благо и само исполнение подобного рода инсценировок страдает качеством и без труда опровергается, порою еще до того, как исполнителям удается реализовать свои чудовищные планы.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Украина – Россия Новости политики Оружие Публикации Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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