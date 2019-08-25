Кремлевские протеже не справляются с задачами в Абхазии

Как известно в непризнанной цивилизованным сообществом Абхазии 25 августа состоятся так называемые президентские выборы. И непризнанная республика, на поддержку которой Россия за последние 9 лет потратила более 30 млрд рублей может неприятно удивить своих кураторов.

Как известно, проектами непризнанных республик руководит такой деятель кремлевских кулуаров как Владислав Сурков. И именно из его уст доносится Путину кого имеет смысл поддерживать, а кого нет. В частности, Кремль открыто выражает поддержку действующей власти в лице действующего, так называемого президента, непризнанной Абхазии, Рауля Хаджимбы. К слову сказать, в самый разгар предвыборной компании, 6 августа, Путин встретился с Хаджимбой в Сочи.



Рауль Хаджимба и Владимир Путин / Фото SM-News

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Однако есть предпосылки к тому, что ставка Суркова в очередной раз подведет серого кардинала непризнанных республик и сепаратистских проектов.

Дело в том, что в Абхазии, где не проводятся сколь-нибудь доверительные социологические опросы и в принципе, о таких благах современной социологии слыхом не слыхивали, на политический небосклон неожиданно вернулся и я бы даже сказал – ворвался, Шамиль Адзынба.



Шамиль Адзынба / Фото sputnik-abkhazia.ru

Уроженец Батуми, дважды занимавший пост исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии с 16 по 20 марта 2015 года и с 26 июля 2016 года по 5 августа 2016, и на которого ни Сурков, ни Кремль не делали ставку, сейчас вырывается в лидеры президентской гонки и имеет все шансы не только выйти во второй тур, но и победить в нем. Если так и случится, то мы с вами станем зрителями очень интересного акта в пьесе имени Владислава Андарбековича. А точнее, даже не пьесы, а скорее романа Хораса Маккоя "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"

Ведь в Украине политическая сила поддерживаемая Сурковым, "Оппозиционный блок" потерпела сокрушительное поражение. С оккупированного Донбасса Андарбековича вытесняет конкурирующая контора ФСБ. А теперь еще если ко всему прочему Абхазия "порадует" подопечного Гризодубовой сюрпризом 25 августа, то и вправду, эту загнанную лошадь впору пристреливать.

А потому, по большому счету, Абхазия ярко демонстрирует слабые места кремлевских кураторов реваншистских проектов. Ставка на не поддерживаемых Кремлем персон может крайне пагубно сказаться на неугодных персонажах. Причем в данном случае я имею ввиду не ставку Москвы, а Киева.