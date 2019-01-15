Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы

В президентских выборах-2019 примут участие немало пророссийских кандидатов, которые будут бороться в основном за голоса жителей востока и юга Украины.

Кто из кандидатов в президенты будет играть на пророссийских настроениях украинцев и какие у них шансы – в материале 24 канала.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

Вместо единого кремлевского кандидата – несколько

С приближением выборов пророссийских кандидатов становится все больше. Еще летом за приз стать единственным московским кандидатом активно боролись лидер "Оппоблока" Юрий Бойко и председатель партии "За жизнь" Вадим Рабинович, к которой позже присоединился кум Путина Виктор Медведчук. В конце концов, так называемая группа олигарха Фирташа, а также народных депутатов от "Оппоблока" Бойко-Левочкина создала с Рабиновичем и Медведчуком "Оппозиционную платформу – За жизнь". А Рабинович отказался от участия в президентских выборах в пользу Бойко.

Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

Но после этого фракция "Оппоблока" исключила из своего состава Бойко и Левочкина. 15 декабря "Оппоблок" на съезде призвал на выборах президента сплотиться вокруг заместителя председателя фракции Александра Вилкула.



Попытки Путина и Медведчука объединить пророссийских кандидатов провалились?

Кроме того, сопредседатель "За жизнь" Евгений Мураев вышел из партии и создал свой проект "Наши" – одноименный с российской молодежной общественной организацией, созданной администрацией Путина. Плюс "Партию мира" создал один из лидеров "Оппоблока" – олигарх Вадим Новинский.

Читайте также: Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы

Но на этом поле есть еще другие игроки. По словам политолога Александра Леонова, Зеленский начинает четко играть именно на электоральном поле востока и юга. В том числе, пророссийском.

Зеленский выводит себя в определенную электоральную нишу. Он не пытается играть на поле патриотическом и националистическом. Зеленский берет курс на электорат, который остался от Партии регионов. Не столь тех, кто прямо ориентирован на Россию, сколько тех, кто рассуждает о том, что с Москвой надо дружить, двуязычие и т.п.,

– говорит Леонов.

Поэтому, замечает Леонов, борьба за пророссийский электорат будет серьезной. Однако, по его словам, все так называемые пророссийские кандидаты понимают, что шансов на победу на выборах президента нет. Даже на выход во второй тур. Они ориентируются на парламентские выборы. Возможно, чтобы создать в будущем парламенте единую оппозиционную платформу.

Основные и технические пророссийские кандидаты

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"



Юрий Бойко не имеет никаких шансов попасть во второй тур

Бойко занимает четвертое-пятое место в соцопросах. За экс-регионала и экс-главу "Оппоблока" готовы отдать голоса 9,6% украинцев среди тех, кто определился. С одной стороны, Бойко можно считать основным пророссийским кандидатом, которого фактически поддержала Москва.

Читайте также: Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

Впрочем, если летом 2018 года специалисты не исключали возможность попасть во второй тур, то теперь таких шансов у Бойко нет. Против него на электоральном поле бывшей Партии регионов будут бороться несколько кандидатов. И каждый откусит кусок рейтинга Бойко. Как отмечает Александр Леонов, объединение с Рабиновичем ничего не прибавило Бойко. Электорат – это не крепостные, которых можно передавать купчей.

Евгений Мураев, партия "Наши"

За Мураева готовы голосовать 4,5% среди тех, кто определялся с выбором. Эти голоса Мураев сразу же отобрал у Бойко после того, как создал с Рабиновичем партию "За жизнь". Этот рейтинг сохранился у него и после ссоры с Рабиновичем и формирования собственного проекта.



Мураев агитирует за сближение с Россией и этим отбирает голоса у Бойко

Мураев, как и Бойко, критикует действующую власть и пропагандирует пророссийские лозунги: выступает за сближение с Россией и СНГ, соответственно против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Активно играет на настроениях жителей Донбасса, пугая войной, экономическим коллапсом, если Украина не согласится на условия Кремля.

Александр Вилкул, "Оппоблок"

Рейтинг Вилкула – в пределах одного процента. Хотя техническим кандидатом против Бойко его можно назвать условно. Вилкул баллотируется в президенты, чтобы потом успешно зайти в парламент.

Читайте также: У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет

Вилкул старательно боролся за возможность стать кандидатом от "Оппоблока". Задолго до раскола этой политсилы народный депутат начал активную агитационную компанию в соцсетях, массово разместил билборды. Хотя, как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, его не очень хотели "старшие товарищи", близкие к Ахметову. Им не нравится, чтобы администратор стал исполнителем их политической воли, первым лицом. Но на выборах Вилкул может получить 2-3%, отбирая их у Бойко.



Александр Вилкул призывает к капитуляции на условиях России

Вилкул, как и его коллеги с пророссийского цеха, акцентирует внимание на прекращении войны путем переговоров с Москвой. То есть та же капитуляция, о которой говорят Бойко и Мураев. Поддерживает русскую церковь. Кроме того, Вилкул манипулирует настроениями жителей промышленных районов на востоке и юге, напоминая им об "успехах" режима Януковича, критикуя Революцию достоинства.

Александр Леонов отмечает: Вилкул может повысить свои показатели, забрав часть голосов бывших регионалов.

Часть избирателей, которые собирались поддерживать Бойко, вполне могут изменить свое мнение в пользу Вилкула. Борьба будет серьезной: между телерейтингами Бойко, надутого отдельными телеканалами, и разветвленной сетью и системным подходом бывшей сети регионалов. Поэтому результат Бойко может быть ниже его нынешних рейтингов, а Вилкул увеличит показатели,

– говорит Леонов.

Сергей Тарута, партия "Основа"

Сергей Тарута – народнйы депутат, экс-председатель Донецкой области, которую возглавил после начала российской агрессии против Украины. Его рейтинг – чуть больше одного процента. По мнению Александра Леонова, Тарута – более технический кандидат Юлии Тимошенко, который будет критиковать ее оппонентов, в первую очередь, Порошенко. Возможно, атаковать Бойко.



Сергей Тарута будет отбирать голоса Порошенко в пользу Тимошенко?

Но, по мнению экспертов, Тарута никогда не был серьезным игроком на выборах.

Тарута – не конкурент. Его проблема – в чрезмерной интеллигентности. Тарута – умный компетентный человек. Впрочем, как показала история с его губернаторством в Донецкой области в 2014 году, в критических условиях он становится слабым. А надо быть таким волком, как Коломойский. Выгрызать, намертво стоять. Тарута – слабый кризисный менеджер. В его политическом образе нет силы и жесткости, что важно для избирателя. Особенно на востоке. Надо быть не просто умным, а крепким хозяйственником,

– считает Владимир Фесенко.

Петр Симоненко, КПУ

Бывший лидер запрещенной коммунистической партии решил напомнить о себе избирателю. КПУ выдвинула Петра Симоненко кандидатом в президенты Украины. Вопрос, зарегистрирует ли его ЦИК. Хотя Симоненко может баллотироваться как самовыдвиженец. По словам директора фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, Симоненко хочет напомнить, что КПУ – есть, действует, борется за интересы народа. Не исключено, считает Бекешкина, что на местах еще остались пенсионерские ячейки КПУ.



Петру Симоненко Москва подкинет денег для пророссийской пропаганды?

Александр Леонов отмечает: есть достаточно людей, которые готовы проголосовать за Симоненко по старой памяти. Сколько этих пенсионеров, ностальгирующих по СССР, – трудно сказать. Но они дисциплинированы. Симоненко получит трибуну для пропаганды. И ему через третьи руки может дать деньги та же Москва, чтобы Симоненко пропагандировал пророссийские лозунги. Но голоса он заберет у Тимошенко и Мураева. Возможно, у Бойко.

Хотя сложно назвать Симоненко техническим кандидатом. Скорее, лидер коммунистов мечтает вернуться в большую политику, приняв участие сначала в президентских, а затем в парламентских выборах.