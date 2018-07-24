Кремлю плевать на трупы украинцев, – журналист об обстреле троллейбуса в Донецке

Недавно стало известно, что на самом деле троллейбус в Донецке из миномета обстреляли боевики, а произошло это в результате внутренних разборок. Сейчас лидер преступной группировки, осуществившей то преступление, Сафоненко, и боевик Денис Лотов, который как раз обнародовал эти сведения, постоянно проживают в России, но Кремль ничего не делает, чтобы их по крайней мере допросить.

Об этом пишет известный журналист и блогер Денис Казанский, который является уроженцем Донбасса, на своей странице в Facebook.

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"Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем о событиях 2014-15 годов. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад о зверствах украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители". Так было с "блуждающими минометами" в Луганске, пока Валерий Болотов перед смертью не сознался, что обстреливали Луганск самом деле люди Плотницкого. Так теперь получилось и с обстрелом остановки в Донецке в январе 2015 года", – отметил он.



Как напоминает представитель СМИ, тогда 22 января 2015 года в результате обстрела троллейбуса на улице Куприна в жилом районе Боссе в Донецке погибли 8 человек.



"Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это ложь. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки "ДНР" – боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Он разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус. Это были "казаки" из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом "Захарченко", – подчеркивает Казанский.



Так, по словам Лотова "Сафоновские" целились в базу "оплотовцов", но промахнулись.



"Вскоре после обстрела "ДНРовцы" объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои", – констатировал журналист.



В то же время он добавляет, что группировку Сафоненко в конце концов люди Захарченко вытеснили из оккупированной Донецкой области весной 2015 года, и с тех его лидер находится России: ходит на встречи с российскими писателями и политиками, а также выступает на ТВ.

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Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьми дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", "антифашисты", а вовсе не "каратели" из Львова. Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не "правосеки", а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность,

– констатировал Казанский.