17:31
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Андрей Воропаев
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Андрей Воропаев

Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"

1357
Кубанские казаки
Кубанские казаки / inosmi.ru

Накануне выборов Путина в РФ кубанское казачество потряс скандал, связанный с бунтом, к которому сначала призвали активисты Кубанской Народной республики (КуНР), а потом от него открестились.

Тогда "Кубанское казачье войско" на портале "Слава Кубани" призвало россиян саботировать президентские выборы в РФ, объявив о поддержке "Кубанской народной республики". Дальше – несколько цитат из обращения.

Читайте также: Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?

"Пора остановить кровавую бойню с братским украинским народом. Все должны знать про отношение режима к жителям России, которые обманом, увещеваниями и угрозами были направлены на Украину и в Сирию, которых после смерти хоронят как собак в безымянных могилах. Заявляем о поддержке "Комитету освобождения Кубани" и "Кубанской Народной Республике"! Только полная независимость от "кремля" позволит создать демократическое государство. Призываем братьев-казаков и всех жителей РФ поддержать наш протест против "режима путина"! Хочешь показать, что ты свободный человек – бойкотируй циничный акт под названием "Перевыборы путина на еще один срок".

Одно из сообщений в поддержку независимости Кубани было подписано лично Николаем Козицыным, лидером Международного союза общественных объединений "Всевеликое войско Донское". Он поддержал "Кубанскую народную республику", провозглашенную неизвестными активистами в 2017 году и выссказался за бойкот выборов Путина.

Дальше события разворачивались неожиданно. Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила, что сайт организации был взломан. Однако сделала это как-то неубедительно, заронив подозрения в искренности своих слов. Сам же Козицын был более прямолинейным, косвенно подтвердив, что проблема не в надуманной хакерской атаке, а в расколе и брожении внутри организаций кубанских казаков. Ведь его гневный пассаж обращен не к внешним хакерам, на которых грешит пресс-служба, а на внутренних врагов, расшатывающих государственные устои РФ.

Читайте также: Результат незаконных выборов в Крыму – это - "филькина грамота", – заявление Порошенко

Далее – цитата самого Козицина, или того, кто ее вписал в его заявление.

Удивительно, что в столь тяжелое время для России и народов, проживающих на территории РФ, находятся подлецы и подонки призывающие к экстремизму, не понимая последствия своих действий. Ведь они могут стать причиной смертей, разрухи и голода. Могут привести к разрушению экономики и нарушению территориальной целостности нашего государства. Казаки ВВД осуждают подобные нечеловеческие призывы и заявляют, что никогда не станут принимать участие в подобных акциях.

Это пафосно-истеричное заявление позволяет предположить, что опубликованный призыв к казачьему восстанию – не фейк и не происки хакеров. Скорее всего речь идет о расколе в среде кубанских казаков на пропутинское и радикальное крылья.

По инсайдерской информации, радикальное крыло, почувствовав восприятие своих взглядов и силу своих позиций в Кубанском казачьем войске, разместило публичные призывы к независимости Кубани от Кремля.

После этого в дело оперативно включилось ФСБ, инициировав хакерскую атаку и написав политически стерильное объяснение пресс-службы. Ключевые его тезисы "вытесаны" феэсбэшным тесаком в следующих словах.

Мы, как и наши предки служили, служим и будем служить Отечеству. Всегда будем поддерживать и региональную власть, и руководство нашей страны. Другого пути у нас нет и быть не может.

Однако "другой путь" есть всегда. И Кремль, поклявшись самому себе в верности, проблемы не решил. Заявление кубанских казаков показало болевые точки, которых боится Путин. На них еще сильнее будут давить активисты Кубанской народной республики и "сочувствующие им товарищи". А это значит, что очень скоро Кремль получит усиление политического радикализма на Кубани, что станет благодатной почвой для идей сепаратизма и провозглашения кубанской государственности.

Читайте также: Путин специально провоцирует Запад, – эксперт о скандале с Великобританией

Автор: Андрей Воропаев
Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Владимир Путин Публикации ФСБ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кремлю удалось задушить первый акт
сегодня, 17:02 Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Андрій Воропаєв 1352
В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
сегодня, 15:36 В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса
368
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
сегодня, 16:10 Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
1466
Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
сегодня, 16:46 Необычный желтый снег выпал на Донбассе: потрясающие фото и видео
511
Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
сегодня, 15:01 Выборы в России: очень легко провести аналогии между Путиным и Гитлером
Злой Одессит 1632
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук