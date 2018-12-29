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      Крепкий иммунитет может быть опасным для организма человека

      98 Читати новину українською
      Какой вред может нести сильный иммунитет
      Какой вред может нести сильный иммунитет / 24 канал

      Крепкий иммунитет может вызвать синдром хронической усталости, которому присуще постоянное чувство слабости (даже после отдыха), проблемы со сном и памятью.

      Ученые Института психиатрии, психологии и неврологии (ИППН) Лондонского королевского колледжа установили, что хроническая усталость связана с иммунитетом – такое состояние могут вызвать некоторые реакции иммунной системы, сообщает "Медикфорум".

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      В частности, исследователи считают, что иммунитет людей, страдающих от хронической усталости, гиперактивный и слишком быстро реагирует на проникновение патогенов в организм. Подобное свойство иммунитета может вызвать негативные изменения в обмене веществ и мышечных тканях, что способствует ощущению усталости.

      Специалисты провели эксперимент с участием 55 добровольцев – пациентов с хроническим гепатитом С. Их лечили с помощью интерферона альфа, что стимулирует синтез антител (усиливает иммунитет).

      Сильний імунітет може викликати хронічну втомуСильный иммунитет может вызвать хроническую усталость

      Эта терапия помогла многим, но участники жаловались на тяжелую усталость, что возникает абсолютно без повода. У 18 из 55 участников хроническая усталость сохранилась и после того, как курс лечения был прекращен, – у этих пациентов до начала терапии была зафиксирована повышенная активность клеточного иммунитета.

      via GIPHY

      "Гиперактивность иммунитета способна вызвать определенные процессы в мозге, мышцах и обмене веществ, которые впоследствии влияют на общее самочувствие и на появление чувства усталости", – подчеркнули авторы работы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение
      Источник: 24 Канал
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