Крепкий иммунитет может быть опасным для организма человека

Крепкий иммунитет может вызвать синдром хронической усталости, которому присуще постоянное чувство слабости (даже после отдыха), проблемы со сном и памятью.

Ученые Института психиатрии, психологии и неврологии (ИППН) Лондонского королевского колледжа установили, что хроническая усталость связана с иммунитетом – такое состояние могут вызвать некоторые реакции иммунной системы, сообщает "Медикфорум".

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В частности, исследователи считают, что иммунитет людей, страдающих от хронической усталости, гиперактивный и слишком быстро реагирует на проникновение патогенов в организм. Подобное свойство иммунитета может вызвать негативные изменения в обмене веществ и мышечных тканях, что способствует ощущению усталости.

Специалисты провели эксперимент с участием 55 добровольцев – пациентов с хроническим гепатитом С. Их лечили с помощью интерферона альфа, что стимулирует синтез антител (усиливает иммунитет).

Сильный иммунитет может вызвать хроническую усталость

Эта терапия помогла многим, но участники жаловались на тяжелую усталость, что возникает абсолютно без повода. У 18 из 55 участников хроническая усталость сохранилась и после того, как курс лечения был прекращен, – у этих пациентов до начала терапии была зафиксирована повышенная активность клеточного иммунитета.

"Гиперактивность иммунитета способна вызвать определенные процессы в мозге, мышцах и обмене веществ, которые впоследствии влияют на общее самочувствие и на появление чувства усталости", – подчеркнули авторы работы.

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