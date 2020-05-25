С Крещатика в Киеве исчезли каштаны и высадили здесь можжевельник: объяснение Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко убеждает, что символ столицы – каштаны на Крещатике будут расти. Однако их высадят уже после реконструкции главной улицы Киева. Что касается можжевельника, то его тут посадили на тех местах, где деревьев не было. Кроме того, будет расти он здесь временно.

Позиция Кличко насчет можжевельника в центре Киева

Мэр Киева считает, что из этого вопроса делают слона. Он заверил, что каштаны с Крещатика никуда не исчезнут. Об этом столичный городской голова написал в телеграме.

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По его словам, вдоль части Крещатика высадили можжевельник, но только там, где тогда не было деревьев. Кличко отметил, что такое решение – временное.

В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуют. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице,

– объяснил киевский мэр.

Кличко добавил, что во время реконструкции учтут предыдущий опыт. Ведь в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались не только вплотную к дороге, а и в опасности.

Дело в том, что:

на Крещатике – большой трафик и высокая загазованность воздуха;

смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья;

они в итоге слабеют и болеют.

"Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке (а их от Бессарабской до Европейской площади 49) росли, а не чахли деревья", – заверил мэр Киева.

Также Кличко пообещал, что киевская власть будет искать выносливые сорта. И каштаны на Крещатике в будущем будут.

Что известно о можжевельнике на Крещатике

Это заметили киевляне, однако перепутали растение с туей. Правда, такое нововведение вызвало возмущение со стороны большинства.

Депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник, со своей стороны, отметила, что каштанам на Крещатике – "очень плохо".

На Крещатике – сейчас массовое движение, и улица из пешеходной превратилась в магистраль. Каштанам там – очень плохо. При условии интенсивного движения каштаны сохнут, особенно те, что при дороге. Выхлопные газы имеют пагубное воздействие на каштановые деревья,

– заметила она.

Зато можжевельник, по ее словам, – не очень требовательное растение.

В то же время в Киевзеленстрое отметили, что всего в 50 лунок от улицы Прорезной до Богдана Хмельницкого будут высажены:

200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast,

50 деревьев можжевельника скального Skyrocke.

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"Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако являются временной мерой перед началом ее реконструкции. Кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева", – отметили представители коммунального предприятия.

Здесь добавили, что в целом каштаны не приживаются вдоль дорог.