Крещение в Киевской области: в ледяную воду нырнули 12 тысяч человек

Почти 12 тысяч верующих приняли участие в массовых купаниях на Киевщине. В области работали более 130 отведенных мест для купания.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Киевской области.

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Почти 12 тысяч верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали ей в этом члены общественного формирования,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее спасатели обнародовали перечень советов для украинцев, которые решили нырнуть в ледяную воду на Крещение.

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