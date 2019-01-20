Крещение в Киевской области: в ледяную воду нырнули 12 тысяч человек
Почти 12 тысяч верующих приняли участие в массовых купаниях на Киевщине. В области работали более 130 отведенных мест для купания.
Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Киевской области.
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Почти 12 тысяч верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали ей в этом члены общественного формирования,
– говорится в сообщении.
Отметим, что ранее спасатели обнародовали перечень советов для украинцев, которые решили нырнуть в ледяную воду на Крещение.
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Источник: 24 Канал
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