Крест на здоровье: сколько случаев коронавируса в Украине из-за религиозных обрядов
Количество больных Covid-2019 в Украине неуклонно растет. Между тем многие в Украине обеспокоены тем, что Пасха пройдет в условиях строгого карантина. 24 канал собрал информацию о всех пока подтвержденных случаях, к которым привели массовые богослужения.
Стоит напомнить, что массовые собрания сейчас очень опасны, поэтому посещение церкви не может быть исключением. И это красноречиво доказывают несколько случаев инфицирования Covid-2019 из-за религиозных обрядов.
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Церковь в Радомышле и первая смерть от Covid-2019
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Украине 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши. Она контактировала со многими людьми, а 8 марта посещала местную церковь. Хотя первые симтомы болезни у нее проявились еще три дня до этого, то есть 5 марта. Жители Радомышля, которые тоже были в этом храме, обратились к врачам с подозрительными симптомами.
Хотя сейчас в Житомирской области подтверждено только 2 случая коронавируса: у умершей женщины из Радомышля и у мужчины из Житомира, который не контактировал с первой больной.
Храм решили тщательно продезинфицировать, а людей с симптомами передержать 14 дней в строгом карантине. Он, кстати, только вот-вот завершится. Первичные тесты показали, что у шести верующих таки есть Covid-2019. Сейчас их должен проверить центральная лаборатория.
Спасатели в спецкостюмах продезинфицировали все в церкви, в которую ходила умершая / Фото ГСЧС
Больной священник на Тернопольщине
У священнослужителя с Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. После заражения и до госпитализации успел установить контакты с менее 500 людьми: это крестины, похороны и другие религиозные обряды. Именно с этим священником на похоронах контактировал первый умерший от коронавируса в Украине человек. Жителю Коваливки было 68 лет, его не успели спасти врачи.
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Сейчас в Тернопольской области 26 больных. Большинство из инфицированных проживают в Монастырском районе, где заразились около десятка медиков местной больницы. Среди зараженных также – 11-летний ребенок.
Чтобы остановить распространение инфекции, в области закрыли 6 сел, на въездах и выездах стоят блок-посты.
Голов религиозных общин призывают уже сейчас объяснять прихожанам о важности проведения Пасхи без массовых богослужений. О том, что предусматривает план "Пасха онлайн" – читайте в материале здесь.
Прихожане церкви в Ровенской области
В Ровенской области сейчас 9 подтвержденных случаев коронавируса. Еще одна женщина умерла, ожидая результат теста на Covid-2019. Теперь центральная лаборатория должна подтвердить результат местной, что у нее был коронавирус.
Что важно? Все эти люди были прихожанами одной церкви в селе Тынное. Именно поэтому главный санитарный врач области Роман Сафонов предполагает, что случаев заражения коронавирусом в Ровенской области будет гораздо больше.
Религия и коронавирус в других государствах
- Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
- Израиль объявил о закрытии святынь для верующих из-за коронавируса. Правительство Израиля приняло решение закрыть все синагоги, мечети и церкви.
- В Вифлееме в Палестине из-за вспышки коронавируса закрыли все церкви, мечети и учебные заведения.
- Еще в конце февраля Саудовская Аравия впервые в истории закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину – самые большие мусульманские святыни. В марте посещения этих священных мест запретили вовсе и для всех.
- Беларусь не закрывает границ и не внедряет карантин. Там решили бороться с коронавирусом своеобразными методами. Священники прихватили святые мощи, иконы и с вертолета "очистили" Минск от заразы: столицу окропили святой водой.
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