Крещение принца Луи: очаровательные фото и видео с церемонии
Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды прошли в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.
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Мальчика крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.
Сестра Кейт Миддлтон Пиппа и ее кузина Люси первыми прибыли на церемонию
Крещение принца Луи – сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Крещение принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Несколькомесячный принц Луи
Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи
Принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми
Принц Уильям и принцесса Шарлотта с принцем Джорджем
Принц Гарри и Меган Маркл