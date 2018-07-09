20:44
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Крещение принца Луи: очаровательные фото и видео с церемонии

1172 Читати новину українською
Крещение принца Луи – сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Крещение принца Луи – сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Кадр из видео

Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды прошли в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

Читайте также: Топ-5 интересных фактов о крещении принца Луи

Мальчика крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.

 

Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа и ее кузина Люси первыми прибыли на церемонию

 

Крещение принца Луи –  сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Крещение принца Луи

 

 

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи


Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи


Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи


Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи


Несколькомесячный принц Луи


Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи

Принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми

Принц Уильям и принцесса Шарлотта с принцем Джорджем

Принц Гарри и Меган Маркл

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
сегодня, 19:01 Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
Євгенія Мазур 121
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 191
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
117
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 712
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук