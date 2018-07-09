Крещение принца Луи: очаровательные фото и видео с церемонии

Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Роды прошли в частной больнице Святой Марии, в которой на свет появилась принцесса Шарлотта и принц Джордж. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

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Мальчика крестили, как и старших детей Уильяма и Кейт, в копии кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 юли 2018 г.

Prince Louis arrives for his christening at the Chapel Royal with the Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/8pz9ZTDMpI — Lizzie Robinson (@LizzieITV) 9 липня 2018 р.

Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа и ее кузина Люси первыми прибыли на церемонию

Допис, поширений Prince Louis of Cambridge (@hrhprincelouis) 9 Лип 2018 р. о 8:10 PDT

The godparents and Middletons arrive at the christening of Prince Louis pic.twitter.com/JuJW07EieZ — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 липня 2018 р.

Крещение принца Луи – сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Крещение принца Луи

Допис, поширений Prince Louis of Cambridge (@hrhprincelouis) 9 Лип 2018 р. о 8:38 PDT

And just like that, Prince Louis' christening is over and it's time for tea and cake. Prince's Charlotte has the programme as a souvenir pic.twitter.com/PONde89cxk — Hannah Furness (@Hannah_Furness) 9 липня 2018 р.

Here’s adorable Prince Louis fast asleep pic.twitter.com/LUh7HWBBt7 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 9 липня 2018 р.

The Cambridge family after Prince Louis’s christening. pic.twitter.com/5rYUVvYttX — Richard Palmer (@RoyalReporter) 9 липня 2018 р.

Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где провели крещение принца Луи



Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи



Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи



Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи



Несколькомесячный принц Луи



Кейт Миддлтон с семьей в часовне, где окрестили принца Луи

Принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми

Принц Уильям и принцесса Шарлотта с принцем Джорджем