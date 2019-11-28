"Крестному отцу контрабанды" Альперину сообщили о подозрении
НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне его в розыск объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.
Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе НАБУ.
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Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
Сейчас количество подозреваемых в нанесении более 77,7 миллионов гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек.
Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десятерых человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них и заместитель председателя Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.
Что известно о других делах против Альперина
Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.
- В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму залога до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на свободу.
- В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и по делу о нарушении таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, именно поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.
Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.
Впервые про Альперина публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.
Кстати: Адвокат Альперина заявлял, что его клиент никуда не исчезал